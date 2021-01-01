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बदइंतजामी:अंता में बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था, जिसको जहां जगह मिली, वहीं खड़े कर दिए वाहन

अंता4 घंटे पहले
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  • अंता कस्बे में अव्यवस्था से बार-बार लगता है जाम, लाेगाें काे उठानी पड़ रही है परेशानी

कस्बे की ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल व दयनीय हो रही है। कस्बे के मुख्य मार्गों पर जिसको जहां जगह मिली, वहीं पर अपना वाहन खड़ा कर कस्बे के बाजारों से खरीदारी करने निकल जाते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके वाहन से सड़क से गुजरने वाले अन्य लोग परेशान होते हैं। अंता की ट्रैफिक व्यवस्था आमजन के लिए समस्या बनी हुई है।कस्बे की सीसवाली रोड से पीडब्ल्यूडी से लेकर पूरी सड़क पर ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल है। हर जगह पर वाहन सड़क पर ही खड़े दिखाई देते हैं। जिसके चलते इस सड़क पर हर घंटे ट्रैफिक जाम होता रहता है। सड़क पर खड़े वाहनों को व्यवस्थित करने या हटाने को लेकर सख्त कदम नहीं उठाए गए हैं। सबसे ज्यादा परेशानी मालियों के मंदिर के आसपास आती है। यहां पर सड़क पर ही यात्री ऑटो खड़े रहने से यहां से वाहन गुजरना भी काफी परेशानी भरा होने लगा है। बहुत सी बार इस सड़क से गुजरने पर वाहन चालकों को लड़ाई झगड़े पर भी आमदा होना पड़ता है। तब जाकर यहां से गुजर पाते हैं। इन सड़कों पर किसी भी तरह की कोई ट्रैफिक व्यवस्था नहीं है।ट्रैफिक पुलिस का नहीं है इंतजाम, जिससे बैखौफनगर पालिका होने से कस्बे का विकास तेजी से हो रहा है। आबादी बढ़ने के बाद भी यहां पर ट्रैफिक संचालन को लेकर ट्रैफिक पुलिस का इंतजाम नहीं है। कस्बे में सामान्य पुलिस प्रशासन के भरोसे ही ट्रैफिक का संचालन बना हुआ। ट्रैफिक संचालन को लेकर पुलिसकर्मी नहीं लगे हैं। कभी-कभार नेताओं या अधिकारियों के आने पर पुलिस कुछ समय के लिए सक्रिय होती है, उनके जाने के बाद फिर से वहीं हाल हो जाता है। ऐसे में सड़क पर जाम में फंसे वाहनों को भी स्वयं लोगों को हटाना पड़ता है।

पीडब्ल्यूडी तिराहे पर रहता है यात्री वाहनों का जमावड़ाकस्बे का पीडब्ल्यूडी तिराहा दिनभर यात्री वाहनों से काफी अटा रहता है। यहां पर घंटाें तक सड़कों पर ही बसें व यात्री वाहन खड़े होकर यात्री ढ़ोने का काम करते हैं। देर तक सड़क के बीच में बसें और अन्य वाहन खड़े रहने से आवागमन प्रभावित होता है। जिसके चलते बहुत सी बार यहां पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। घंटों तक यहां पर यात्रियों की प्रतीक्षा में यह बसें व यात्री वाहन खड़े रहते हैं। कितना भी ट्रैफिक जाम हो, यहां पर सवारियों को बिठाने का सिलसिला बना रहता है। जब देर तक जाम लगता है तो बस आगे पीछे लेकर अन्य वाहनों को निकाल देते हैं। नागरिक कई बार यहां पर व्यवस्था सुधारने और बसों को दूसरे स्थान पर खड़ा करने की मांग कर चुके हैं। इसके बावजूद समस्या के स्थाई समाधान के लिए प्रयास नहीं होने से लोगों में आक्रोश है।^अंता कस्बे के मुख्य मार्गों पर यातायात सुचारू रखने को लेकर कार्य योजना बना ली है। जल्द ही इस पर कार्रवाई होगी। कस्बे के मुख्य मार्गों पर वाहन इत्यादि खड़ा करने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।-जिनेंद्र जैन, डीएसपी, अंता।

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