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अभियान:एसडीपीआई ने उर्दू विषय के लिए चलाया हस्ताक्षर अभियान

अंता3 घंटे पहले
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कस्बे में शुक्रवार को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने उर्दू विषय को बचाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया। एसडीपीआई के नगर अध्यक्ष फिरोज अंसारी ने बताया कि राज्य सरकार स्कूलों से उर्दू विषय को खत्म कर रही है। धीरे-धीरे उर्दू के सरकारी पदों को समाप्त किया जा रहा है, यह अफसोसजनक है। ऐसे समय में राज्य सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है।

वर्तमान में उर्दू को निशाना बनाया जा रहा है। उर्दू को बचाने, पैराटीचर को इंसाफ दिलाने और अवाम में जागरूकता लाने के लिए जुमे की नमाज के बाद भाया की बाड़ी स्थित मस्जिद व खाईपाड़ा स्थित जामा मस्जिद में एसडीपीआई की ओर से हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इसमें जिम्मेदार लोगों ने शामिल होकर जागरूकता का परिचय दिया। अंत में फिरोज अंसारी ने कार्यक्रम में शामिल होने वालों को धन्यवाद दिया। मांगरोल. वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया इकाई ने राज्य सरकार की ओर से उर्दू भाषा के साथ किए जा रहे अन्याय के विरोध में शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन कर एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया। प्रदर्शन के दौरान राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी़ की गई। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार पर जान-बूझकर प्रदेश से उर्दू भाषा समाप्त करने की साजि़श करने का आरोप लगाया।

साथ ही शमशेर खान भालू की ओर से की जा रही दांडी यात्रा का समर्थन किया। विरोध प्रदर्शन में इनायत भाई, जलील अहमद, साबिर अली, मोहम्मद अशफाक, खुर्शीद अली, सलीम अख्तर, वसीम अकरम, मोहम्मद इरफान, इरशाद अली, नौशाद अली, आरिफ काजी, फराह नाज, सबा कौसर, शाहीन परवीन, नगमा तबस्सुम सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे।

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