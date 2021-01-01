पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

हादसा:हादसे में एक और घायल युवक ने कोटा में दम तोड़ा

असनावर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

जूनाखेड़ा चौराहे के पास सोमवार रात हुई बस-कार दुर्घटना में घायल हुए एक और घायल की बुधवार को इलाज के दौरान कोटा में मौत हो गई। अब हादसे में मृतकों की संख्या दो हो गई है। भोपाल से जोधपुर जार ही एमआर ट्रैवल्स की बस नेशनल हाईवे-52 पर कस्बे में जूनाखेड़ा चौराहे के पास सामने से आ रही कार से टकरा कर पलट गई थी। इस हादसे में बस में सवार 19 जने और कार सवार 2 जने सहित कुल 21 घायल हो गए थे। कार में सवार अकलेरा छीपा कॉलोनी निवासी नितिन पुत्र राजेंद्र नामा की सोमवार देर रात को इलाज के दौरान मौत हो गई थी। साथी अकलेरा यादव मोहल्ला निवासी विकास उर्फ गोलू जिसकी हालत गंभीर होने पर कोटा रैफर कर दिया था। जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser