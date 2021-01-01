पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

जल जीवन मिशन:जल जीवन मिशन की कार्यशाला हुई

असनावर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

पेयजल और स्वच्छता समिति का एक दिवसीय प्रशिक्षण राजीव गांधी सेवा केंद्र पर आयोजित किया गया। जिसकी अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष एवं सरपंच प्रमिला पाटीदार ने की। प्रशिक्षण में सहायक अभियंता मंगल सिंह परमार ने कहा कि ग्राम पेयजल और स्वच्छता समिति में हर घर नल की कार्य योजना व जल योजना के रखरखाव तक इस समिति द्वारा किया जाएगा। पूर्व सरपंच हरि पाटीदार ने कहा कि वर्तमान में जहां पर पेयजल लाइन बिछी हुई है, वहां पर पर्याप्त पानी मिलना चाहिए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser