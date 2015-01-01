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निरीक्षण:सीएमएचओ नागर ने चरड़ाना पीएचसी का किया निरीक्षण

अटरू4 घंटे पहले
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कोरोना संक्रमण के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को नीति आयोग इंडीकेटर्स के अनुरूप सुचारू करने को लेकर शनिवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. संपतराज नागर ने चरड़ाना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया।इस दौरान उन्होंने नीति आयोग इंडीकेटर्स को लेकर चिकित्सा प्रभारी और एएनएम से चर्चा की। जिले के चिकित्सा संस्थानों में कोरोना संक्रमण के दौरान भी कार्मिकों ने बेहतर ढंग से काम किया है। कोरोना संक्रमण की शुरुआत से पहले चरड़ाना पीएचसी पर डिलीवरी हो रही थी जो अब बंद है। डिलीवरी की सुविधा को फिर से शुरू करने के निर्देश दिए, ताकि क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को राहत मिल सके। उन्होंने टीकाकरण अभियान भी सुचारू रूप से शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना और मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना को लेकर मरीजों को लाभांवित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव की गाइड लाइन का पूरी तरह से ध्यान रखें। मास्क, सेनेटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना का ध्यान रखें। अस्पताल में आ रहे मरीजाें, गर्भवतियाें, बच्चों का टीकाकरण को लेकर सक्रियता से काम करें।

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