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अटरू:3 दिन बाद भी नहीं उठा हत्या की घटना से पर्दा

अटरू3 घंटे पहले
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  • अटरू में मकान के पास ही पड़ा मिला था युवक का शव

कस्बे में स्थित शनि मंदिर के पास हुई बंजारा युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने तीन दिन बाद भी पर्दा नहीं उठाया है। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाते हुए अहम तथ्यों पर जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि भाईदूज की रात को गिरधारी बंजारा का शव उसके मकान से लगभग 60 मीटर दूरी पर पड़ा मिला था। मृतक के परिजनों ने मुकेश कुशवाह समेत 10-12 युवकों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दी थी।

जिन्हें राउंडअप कर पुलिस जांच कर रही है। वही मौके से अहम साक्ष्य जुटाए गए हैं। शुक्रवार दोपहर बाद डीएसपी जोगेंद्र सिंह, सीआई हरलाल मीणा, कवाई थाना प्रभारी राजपाल सिंह जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे तथा अलग-अलग तथ्यों की जानकारी ली। मौके पर पड़ी हाथ चक्की, मिट्टी के सैंपल, खून के निशान, पानी का टैंक और पड़ोसियों से पूछताछ भी की गई। एएसपी विजय स्वर्णकार भी इस मामले पर पूरी नजर बनाए हुए हैं।

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