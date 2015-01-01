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कोरोना से जंग:कौशल विकास केंद्र पर बांटे पार्लर किट

अटरू3 घंटे पहले
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कस्बे में स्थित कौशल विकास केंद्र क्लेट मेंटोर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर गुरुवार को प्रशिक्षणार्थियों को सर्टिफिकेट और टूल किट वितरित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष व अध्यक्ष सरपंच संघ अटरू तथा वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत बरला गिरिराज नागर थे। विशिष्ट अतिथि कांग्रेस के ब्लॉक महासचिव दिनेश नेनिवाल, कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष देवकरण मीणा, हरिसिंह मीणा, तेजराज सिंह तथा अनुदेशक निशा वर्मा थे। केंद्र प्रभारी कृष्णमुरारी बैरवा ने कौशल विकास योजना की जानकारी दी तथा मुख्य अतिथि ने प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया और कई सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान मुख्य अतिथि का जन्म दिन भी मनाया। केंद्र प्रभारी कृष्णमुरारी बैरवा ने प्रशिक्षणार्थियों को निशुल्क पार्लर किट और सर्टिफिकेट वितरित किए गए।

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