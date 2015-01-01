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पेयजल सकंट:करोड़ों खर्च होने के बाद भी कस्बे की बस्तियों में नहीं पहुंच रहा पानी

अटरू20 मिनट पहले
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कस्बे के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने 89 करोड़ रुपए की लागत से शेरगढ़ पेयजल परियोजना का निर्माण कराया था।वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में निरंतर जल दोहन से नलकूपों का जलस्तर गिर गया है। जिसके कारण अब कस्बे की निचली बस्तियों में पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कस्बे में घर-घर पानी पहुंचाने के लिए लगभग 50 किमी पाइप लाइन बिछाई गई थी।यह लाइनें इन दिनों दलित बस्तियों में खाली पड़ी रहती हैं। जिससे सहरिया, बंजारा व कालबेलिया अादि बस्तियों के लोगों को पेयजल के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

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