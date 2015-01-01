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गुर्जर आंदोलन:आरक्षण की फैली आग...गुर्जर समाज ने अटरू में की महापंचायत, सड़क पर टायर जलाकर लगाया जाम

अटरू2 घंटे पहले
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  • पुलिस बल रहा तैनात, बाजारों में रहा सन्नाटा, अन्य तहसीलों में भी प्रदर्शन की दी चेतावनी

आरक्षण आंदोलन को लेकर गुरुवार को गुर्जर समाज के लोगों ने कस्बे के कटारमल तिराहे पर महापंचायत की। महापंचायत के दौरान बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग मौजूद थे।

यहां आयोजित हुई बैठक के बाद लोग सड़क पर फर्श बिछाकर बैठ गए व सड़क पर टायर जलाकर जाम लगाया। अचानक आंदोलनकारी कस्बे की ओर बढ़ने लगे, लेकिन समाज के प्रबुद्धजनों ने लोगों को नियंत्रित किया। गुर्जर आंदोलन के दौरान पुलिस व प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा व सुरक्षा के चलते कस्बे में शाहाबाद एसडीएम राहुल मल्होत्रा, किशनगंज एसडीएम गौरव मित्तल व मांगरोल एसडीएम शत्रुघ्न गुर्जर को भी तैनात किया गया। सुरक्षा को देखते हुए रेलवे ट्रैक पर अधिकारियों ने निगरानी रखी। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के चलते कस्बे के बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। आंदोलन की सूचना के चलते बहुत कम संख्या में ग्रामीण कस्बे में पहुंचे।

नारेबाजी कर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। वहीं भारी नारेबाजी के बीच एसडीएम दिनेश मीणा को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान गुर्जर समाज की आरक्षण समिति अध्यक्ष रामकल्याण गुर्जर, सत्यनारायण गुर्जर, हंसराज गुर्जर ने बताया कि जब तक सरकार गुर्जरों के पक्ष में फैसला नहीं देगी, तब तक आरक्षण की आग सुलगती रहेगी। अब आगामी दिनों में दूसरी तहसीलों में जाम कर विरोध किया जाएगा।

कई रूट किए डायवर्ट

कस्बे के कटारमल तिराहा हाईवे पर स्थित देवनारायण भगवान के मंदिर पर मांगों को लेकर गुर्जर समाज के महापड़ाव के चलते बारां से छबड़ा जाने वाले वाहनों के लिए यातायात डायवर्ट किया गया। इस दौरान ट्रक, बस, ट्रेलर, कंटेनर जो बारां से छबड़ा थर्मल या कवाई स्थित अदाणी थर्मल में जा रहे थे, उन्हें बारां में स्थित भूल-भुलैया पुल से ही डायवर्ट कर झालावाड़ रोड बपावर, सकतपुर, गउघाट होकर कवाई तरफ से निकाला गया। छबड़ा व कवाई थर्मल से बारां की ओर जाने वाले बड़े वाहन भी कवाई से गउघाट, सकतपुर, बपावर होकर निकले। कटारमल तिराहा पर जाम के चलते बारां से अटरू, छबड़ा जाने वाले सभी वाहनों को खेड़लीगंज से कस्बे से होकर सालपुरा नाका होकर छबड़ा रोड से होकर निकाला गया। छबड़ा, कवाई, अटरू से बारां के लिए जाने वाले वाहन भी सालपुरा नाके से कस्बे से होकर खेड़लीगंज बस स्टैंड से निकाले गए।

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