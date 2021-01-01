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वार्ड पंचों का किया सम्मान:आटोन पंचायत में वार्ड पंचों का किया सम्मान

अटरू4 घंटे पहले
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ग्राम पंचायत आटोन में पंचायत का एक वर्ष पूर्ण होने पर समारोह किया गया। देवकिशन प्रजापति ने बताया कि सरपंच शकुंतला प्रजापति ने सादा समारोह में ग्राम पंचायत के वार्ड पंचों का सम्मान किया। नए वित्त वर्ष में स्थानीय ग्राम पंचायत विकास के नए आयाम स्थापित करने का संकल्प लिया। समारोह में उपसरपंच अशफाक अहमद, पंच महावीर नायक, संतोष शर्मा, रुक्मणी शर्मा, नरेंद्र नागर, किशनाबाई मीणा, वार्ड पंच अशोक वैष्णव, वार्ड पंच रामदयाल बैरवा, वार्ड पंच रीना कुमारी, ग्राम विकास अधिकारी दिलीपकुमार मेहरा, एलडीसी ओमप्रकाश बैरवा, पंचायत सहायक हेमराज मेरोठा, सहायक रविंद्र शर्मा, सहायक रामहेत बैरवा व ग्रामीण मौजूद थे।

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