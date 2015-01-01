पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मांग:अटरू में रात 12 बजे हो रही पानी की सप्लाई, समय पर की जाए जलापूर्ति

अटरू3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

कस्बे की कई कॉलोनियों में सर्दी में भी पेयजल की किल्लत हो रही है। पानी की सप्लाई सुचारू करने की मांग को लेकर शुक्रवार को 56 नंबर फाटक स्थित बागड़ी बस्ती के लोगों ने बृजमोहन बागड़ी के नेतृत्व में जलदाय विभाग के सहायक अभियंता के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लोगों ने बताया कि बागड़ी बस्ती में रात 12 बजे पानी की सप्लाई की जाती है।

इस बस्ती में सभी मजदूर लोग निवास करते हैं जो दिनभर की थकान के कारण सो जाते है और नलों का पानी रास्ते में भर जाता है। जिससे रास्ते से निकलना मुश्किल हो जाता है। लोगों ने चेतावनी देते हुए मांग की है कि पानी की सप्लाई दिन के समय की जाए। उन्होंने कहा कि यदि आठ दिन के अंदर मांग पूरी नहीं हुई तो जलदाय विभाग के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें