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विश्व कैंसर दिवस पर विशेष:कैंसर के 136 मरीज, सीएचसी तक हो रही स्क्रीनिंग, चिंता यह कि... कैंसर केयर यूनिट बंद, इलाज के लिए मरीजाें को जाना पड़ रहा काेटा-झालावाड़

बारां4 घंटे पहले
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  • जिले में ब्रेस्ट कैंसर के सबसे ज्यादा 56 मरीज, जागरूक रहें...लक्षण दिखते ही समय पर करवाएं जांच

जिले में कैंसर की स्क्रीनिंग को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) तक स्क्रीनिंग के बंदोबस्त किए गए हैं। जिले में वर्तमान में कैंसर के 136 मरीज चिंहित हैं। इनमें सर्वाधित 56 मामले ब्रेस्ट कैंसर के हैं। जिला अस्पताल में संचालित कैंसर केयर यूनिट प्रभारी डॉक्टर के ट्रेनिंग में जाने से बंद हो चुकी है। मरीजों को उपचार के लिए कोटा और झालावाड़ का रुख करना पड़ रहा है।विश्व कैंसर दिवस का मकसद लोगों को जागरूक कर, इससे होने वाली मृत्यु के आंकड़ों में कमी लाना है। चिकित्सा विभाग के अनुसार जिले में कैंसर रोग के 136 मरीज हैं। इनमें सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर के 56 मरीज हैं। इसके बाद मुंह के कैंसर के 39 एवं बच्चेदानी के कैंसर के 21 मरीज है। जिला अस्पताल में चलने वाली कैंसर केयर यूनिट वर्तमान में बंद है। ऐसे में जिलेवासियों को कैंसर के उपचार के लिए कोटा मेडिकल कॉलेज व झालावाड़ मेडिकल कॉलेज जाना पड़ रहा है। कैंसर यूनिट में तैनात डॉ. हेमराज नागर के ट्रेनिंग के लिए कोटा होने से कैंसर यूनिट का संचालन बंद हो गया है। कैंसर यूनिट के संचालित नहीं होने से कीमोथैरेपी समेत अन्य इलाज की सुविधा भी जिले में बंद हो गई है।

हर माह लगता है कैंप...कैंसर की पहचान के लिए स्टाफ को जोधपुर एम्स में मिलेगी ट्रेनिंगडिप्टी सीएमएचओ डॉ. राजेंद्र मीणा ने बताया कि जिले में कैंसर की पहचान के लिए हर माह के प्रत्येक बुधवार को कैंप का आयोजन किया जाता है। इसमें कोई भी आकर कैंसर की स्क्रीनिंग करवा सकता है। जिले में कैंसर यूनिट का संचालन पिछले 3-4 दिनों से डॉक्टर का ट्रांसफर होने से बंद हो गई है। जिले में कैंसर की पहचान के लिए स्टाफ को पिछले साल ट्रेनिंग दिलाई गई थी व इस साल भी जोधपुर एम्स से ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। जिले में हर सीएचसी पर कैंसर की स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध है।

जानिए...क्या है रोग के लक्षण और कारण

ऐसे कर सकते हैं रोग की पहचानकोटा के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. हर्ष गोयल ने बताया कि कैंसर के प्रारंभिक लक्षण में शरीर के किसी भी अंग में गांठ का होना या ऐसे घाव का होना जो लंबे समय तक नहीं भरता हो। स्तन में गांठ का होना या रक्त का रिसाव होना। शरीर के किसी भी हिस्से से बार-बार रक्त का आना। बिना कारण वजन का घटना। शरीर मे कमजोरी का आना। शरीर में रक्त की कमी का आ जाना। लंबी खांसी व सीने में दर्द का होना।इन प्रमुख कारणों से होता है कैंसरडिप्टी सीएमएचओ डॉ. मीणा ने बताया कि मुंह का कैंसर तंबाकू के सेवन से, शराब और सिगरेट का सेवन करने से होता है। साथ ही मोटापा भी कैंसर होने का एक कारण बन सकता है। कैंसर के आम कारणों में धूम्रपान, तंबाकू, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, खराब डाइट, एक्स-रे से निकली रेज, राडोन रेज, सूरज से निकलने वाली यूवी रेज, इंफेक्शन, फैमिली के जीन हैं। अानुवाशिंक प्रभाव भी कारण बनता है।

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