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  • 15 Km Cycle Has Been Running For 58 Years, Fully Healthy, Learning Youth At The Age Of 79 ... Do Regular Yoga Exercises, Stay Away From Addictions

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युवाओं को सीख:58 साल से राेज चला रहे 15 किमी साइकिल, 79 वर्ष की उम्र में पूरी तरह सेहतमंद, युवाओं को सीख...नियमित योग-व्यायाम करें, व्यसनों से रहें दूर

बारां4 घंटे पहले
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  • बुजुर्ग गंगाधर ने 1963 में की थी साइकिलिंग की शुरुआत, साइकिल से जयपुर, ओंकांरेश्वर तक भी कर चुके हैं सफर

शरीर नियमित रूप से चलते रहना चाहिए। साइकिलिंग अच्छा व्यायाम है। योग-व्यायाम को जीवन शैली का नियमित हिस्सा बनाकर और व्यसन मुक्त होकर रोगों से दूर रह सकते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण कलमंडा के गंगाधर शर्मा हैं। समीपवर्ती कलमंडा निवासी 79 साल के गंगाधर शर्मा हर दिन 15 किमी साइकिल जरूर चलाते हैं। शर्मा का कहना है कि 1963 से साइकिल से ही आवाजाही करते हैं। उन्होंने 58 साल से साइकिलिंग को जीवन का हिस्सा बना रखा है। अब इस उम्र में बिना चश्मे के अखबार पढ़ लेते हैं। उनको साइकिल से आवाजाही करता देख हर कोई हैरान रह जाता है। कलमंडा निवासी गंगाधर शर्मा ने बताया कि संस्कृत कॉलेज बारां में यूडीसी के पद से रिटायर्ड हो चुके हैं। उन्हें सन 1963 में सीनियर लेक्चरर डॉ. विजय शर्मा ने साइकिल उपहार में दी थी। तब से नियमित रूप से साइकिल चलाते आ रहे हैं। कलमंडा से बारां की दूरी करीब 7 किमी है। ऐसे में अावाजाही में 14 किमी और शहर में 1 किमी अतिरिक्त के रूप में 15 किमी साइकिल रोज चलाते हैं। गांव से मित्र बंशीधर शर्मा प्रवीण के साथ साइकिल से आते जाते थे। साइकिल उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी है। साइकिल से जयपुर, उज्जैन, औंकारेश्वर, सीताबाड़ी तक जा चुके हैं। इनका कहना है कि धूम्रपान या अन्य व्यसन से पूरी तरह से दूर हैं। सन 1995 से एक ही समय भोजन करते हैं। कॉलेज में पदस्थगी के दाैरान सन 2000 तक प्लस 3 नंबर का चश्मा भी था, जो सुबह नियमित रूप से आंख धोने पर उतर गया है। अब बिना चश्मे के अखबार पढ़ लेते हैं।

जीवन शैली नियमित रखने से स्वस्थ रहेगा शरीर शर्मा का कहना है कि जीवन शैली नियमित होनी चाहिए। रोजाना 15 किमी साइकिल चलाती है, तो चलानी ही है। समय पर सोना, समय पर उठना। नियमित योग, व्यायाम, सुपाच्य भोजन करना चाहिए। व्यसन नहीं करना चाहिए। जीवन को आदर्श बनाएं और परिवार व साथियों को भी प्रेरित करें। इससे शरीर स्वस्थ रहेगा। बीमारियों पर होने वाला खर्च और समय भी बचेगा।शहर में पार्क-साइकिल ट्रैक बनाने की जरूरतसुबह के समय हरियाली के बीच भ्रमण करने से सेहत सही रहती है। यह कई तरह से फायदेमंद है। पार्कों में पहुंचकर पैदल घूमना चाहिए। सुबह औस की बूंद और दूब के संपर्क से सेहत सही रहती है। शहर के विकास के हिसाब से पार्क नहीं बने हैं। पार्क पर्याप्त संख्या में हो। पार्कों में विविधिकरण के हिसाब से पेड़ पौधे लगे हो। पार्कों के विकास के साथ ही साइकिल ट्रैक भी बनने चाहिए।

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