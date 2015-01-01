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कोरोना का कहर:काेराेना के 37 नए केस आए सामने, अब 267 संक्रमित हुए

बारां6 घंटे पहले
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जिले में काेराेना संक्रमण के हर राेज नए मरीज सामने आ रहे हैं। गुरुवार काे भी जिले में नए पाॅजिटिव मिले हैं। इससे पहले बुधवार काे 4 मरीज सामने आए थे। इधर, सर्दी तेज हाेने के साथ ही जिले के अस्पतालाें में माैसमी बीमारियाें के मरीज भी बड़ी संख्या में आने लगे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री अशाेक गहलाेत के निर्देश के बाद सैंपलों की संख्या बढ़ाई गई है। चिकित्सा विभाग के अनुसार गुरुवार को 37 नए केस आने से पाॅजिटिव मरीजाें की संख्या बढ़कर 269 पर पहुंच गई है, वहीं 2 जने रिकवर हुए हैं। जिले मेें अब 185 एक्टिव केस रह गए हैं।

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