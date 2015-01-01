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तारीखें घोषित:44 दिन बाद चुनेंगे शहर की सरकार, बारां नगर परिषद और अंता पािलका के लिए होगा मतदान

बारां4 घंटे पहले
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  • 11 दिसंबर को पार्षद, 20 दिसंबर को अध्यक्ष चुनने के लिए होगी वोटिंग, आचार संहिता लागू

राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में 42 नगरीय निकाय में आम चुनाव के कार्यक्रम की शनिवार को घोषणा कर दी है। इसमें बारां नगर परिषद और अंता नगर पालिका का चुनाव भी होगा। आमजन 11 दिसंबर को पार्षदों के चुनाव के लिए मतदान करेंगे। वहीं पार्षद अध्यक्ष का चुनाव 20 दिसंबर को करेंगे। 23 नवंबर को लोक सूचना जारी होने के साथ ही पार्षद प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर सकेंगे।जिले में बारां नगर परिषद और अंता नगर पालिका का कार्यकाल अगस्त में खत्म हो गया था। इस दौरान पार्षदों सहित नए अध्यक्षों का चुनाव होना था, लेकिन कोरोना संक्रमण की परिस्थितियों के चलते चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। ऐसे में आयुक्त व ईओ दोनों जगह प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से शनिवार को प्रदेश की 42 नगरीय निकायों में चुनाव संपन्न कराने की तारीखें घाेषित की हैं। इनमें नगर परिषद बारां और नगर पालिका अंता में चुनाव कार्यक्रम शामिल है। चुनाव की तारीख घोषित होने से पहले की चुनावी हलचल देखी जा रही है। पिछले दिनों पार्षदों का आरक्षण तय होने के साथ ही कई लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा की ओर से पार्षद प्रत्याशी तय किए जाएंगे। कांग्रेस के सामने बोर्ड बचाने की चुनौती होगी। वहीं भाजपा के सामने दोनों निकायों में बोर्ड बनाने की चुनौती है। चुनाव को लेकर शनिवार से 44 दिन यानि करीब डेढ़ महीने का समय है। दीपावली सीजन में चुनावी चर्चाएं भी परवान पर रहेंगी।

सदस्य के लिए{लोक सूचना जारी करने की तिथि: 23 नवंबर{ नामांकन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि: 27 नवंबर{ नामांकन पत्रों की समीक्षा की तिथि: 1 दिसंबर{ नाम वापसी की अंतिम तिथि: 3 दिसंबर{ चुनाव चिंहों का आवंटन: 4 दिसंबर{ मतदान की तिथि: 11 दिसंबर{ मतदान का समय: सुबह 8 से शाम 5 बजे तक{ मतगणना की तिथि व समय: 13 दिसंबर को सुबह 8 बजे सेअध्यक्ष के लिए{ लोक सूचना जारी करने की तिथि:14 दिसंबर{ नामांकन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि: 15 दिसंबर{ नामांकन पत्रों की समीक्षा की तिथि: 16 दिसंबर{ नाम वापसी की अंतिम तिथि:17 दिसंबर{ चुनाव चिंहों का आवंटन: 17 दिसंबर{ मतदान की तिथि: 20 दिसंबर{ मतदान का समय: सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक{ मतगणना की तिथि व समय: मतदान के तुंरत बाद(उपाध्यक्ष का चुनाव 21 दिसंबर को होगा)^जिला प्रशासन की ओर से पूरी नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हैं। पार्षद और अध्यक्ष को लेकर लॉटरी पूर्व में निकाली जा चुकी है। आदर्श आचार लागू हो गई है। इसकी पालना की आदेश जारी किए गए हैं। -इंद्रसिंह राव, जिला निर्वाचन अधिकारी(कलेक्टर), बारां

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