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धर्म-कर्म:तिल चौथ पर रामगढ़ माताजी पहुंचे बड़ी संख्या में श्रद्धालु

बारां4 घंटे पहले
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किशनगंज तहसील क्षेत्र के धार्मिक स्थल रामगढ़ में तिल चौथ के अवसर पर मां कृष्णाई व मां अन्नपूर्णाई के दरबार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे।मां कृष्णाई अन्नपूर्णा सेवा संस्थान के महामंत्री तुलसीराम बसवाल ने बताया कि श्रद्धालुओं ने ब्रह्मा चेतक कुंड, समाधि स्थल, पुष्कर तालाब, गुरु महाराज समाधि, भंडदेवरा सहित कई धार्मिक स्थलों के भी दर्शन किए। इस अवसर पर कई टोलियां हाथों में झंडे लिए डीजे की धुनों पर नाचते हुए पहुंची और रसोइयां भी की। तिल चौथ पर रामगढ़ में दिनभर मेले जैसा माहौल रहा। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। बारां डीएसपी मनोज गुप्ता ने भी मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।बिजौरा| कस्बे में स्थित चौथ माता मंदिर पर तिल चौथ के अवसर पर रविवार को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। कस्बे सहित आसपास व दूरदराज से श्रद्धालु पैदल व वाहनों से पहुंचे। इस दौरान श्रद्धालुओं ने दर्शन कर शांति व खुशहाली की कामना की।

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