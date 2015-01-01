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रिश्वत प्रकरण:पीए रिश्वत प्रकरण में एसीबी ने शुरू की जांच, बयान लिए

बारां7 घंटे पहले
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एसीबी की ओर से विशेष जांच टीम गठित कर कलेक्टर के पीए की ओर से एक लाख 40 हजार रुपए की रिश्वत लने के मामले में जांच शुरू कर दी है। टीम ने कोटा पहुंच कर परिवादी गोविंद सिंह यादव उर्फ गोविंद अटलपुरी के बयान दर्ज किए एवं प्रकरण से जुड़े अन्य व्यक्तियों, गवाहों आदि के बयान लेना शुरू कर दिया है। टीम इस प्रकरण से संबंधित आवश्यक फाइल अन्य दस्तावेजों को भी अपने कब्जे में लेकर जानकारियां जुटा रही है। टीम से जुड़े हुए अधिकारियों के अनुसार अनुसंधान के बाद शीघ्र ही प्रकरण से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी संभव है। गोविंद अटलपुरी ने टीम से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए किसी भी निर्दोष को मुलजिम नहीं बनाने व दोषी को सख्त से सख्त का सजा दिलाने की मांग की है। टीम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सहयोग के लिए उप पुलिस अधीक्षक ,निरीक्षक व सहायक निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को भी शामिल किया है‌।

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