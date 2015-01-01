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डोडा चूरा के साथ आरोपी धरा:33 किलो डोडा चूरा के साथ आरोपी धरा

छीपाबड़ौद4 घंटे पहले
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पुलिस ने काजलिया रोड पर एक जने को 33 किलो डोडा चूरे के साथ गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी रामस्वरूप मीणा ने बताया कि एसपी डॉ. रवि के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान की पालना में एएसपी विजय स्वर्णकार के सुपरविजन में सहायक पुलिस अधीक्षक ओमेंद्र सिंह के के नेतृत्व में गठित पुलिस जाब्ते ने गश्त के दौरान काजलिया रोड कच्चे रास्ते पर बाइक पर 33 किलो अफीम डोडा चूरे की तस्करी करते रंगलाल (50) पुत्र गंगाराम गुर्जर निवासी गोरस थाना कदाल, जिला श्योपुर मध्यप्रदेश को गिरफ्तार किया है।थानाधिकारी रामस्वरूप मीणा ने बताया कि पुलिस जाब्ते में हेड कांस्टेबल संतोष कुमार, कांस्टेबल मुकेश, राहुल कुमार, विक्रम शामिल थे। डोडा चूरे के साथ पकड़े रंगलाल से डोडा चूरे की खरीद-फरोख्त, परिवहन और तस्करी में लिप्त अन्य गिरोह एवं सदस्यों के बारे में पूछताछ की जा रही है।

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