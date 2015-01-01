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प्रवेश प्रक्रिया जारी:पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में तीसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया जारी

बारां3 घंटे पहले
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तकनीकी शिक्षा निदेशालय के निदेशक पीसी मकवाना ने बताया कि तकनीकी शिक्षा मंत्री द्वारा छात्रहित को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी पॉलीटेक्निक कॉलेजों में सत्र 2020-21 के लिए संस्थान स्तर पर सीधे प्रवेश की तृतीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया के तहत द्वितीय वर्ष प्रवेश में 20 नवम्बर से 24 नवम्बर एवं प्रथम वर्ष इंजीनियरिंग में 23 नवंबर से 26 नवंबर के मध्य प्रवेश प्रक्रिया की जा रही है। अभ्यर्थियों को वांछित शाखा में प्रवेश के अवसर प्रदान कराने के लिए प्रवेश अवधि में प्रति दिवस किए जाएंगे। अभ्यर्थी को महाविद्यालय में वांछित शाख नहीं मिलने पर वह अन्य महाविद्यालय में अपनी सुविधा अनुसार प्रत्येक दिवस उपलब्ध सीटों की जानकारी प्राप्त कर प्रवेश लेने जा सकता है। आवेदन फार्म तकनीकी शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी आवेदन फार्म दोपहर 12 बजे तक जमा कराते हुए उसी दिन मेरिट अनुसार व्यक्तिगत साक्षात्कार से प्रवेश ले सकेंगे। पूर्णरूप से भरा आवेदन पत्र वांछित दस्तावेजों के साथ इच्छित संस्थान में 300 रुपए नकद अथवा डीडी शुल्क के रूप में जमा करवा सकते है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए द्वितीय वर्ष पार्श्व प्रवेश के लिए 12वीं विज्ञान वर्ग गणित अथवा जीव विज्ञान के साथ उत्तीर्ण, आईटीआई, 12वीं वोकेशनल एजूकेशन से उत्तीर्ण होना चाहिए।

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