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जागरूकता:राहगीरों व दुकानदारों को मास्क बांट सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की सलाह दी

बारां3 घंटे पहले
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  • केलवाड़ा, बारां, शाहाबाद, बोहत, कस्बाथाना, समरानियां में हुए आयोजन

ग्राम पंचायत दांता व केलवाड़ा की ओर से गुरुवार को दीपावली पर्व को देखते हुए बाजारों में लोगों की भीड़ व फुटपाथ पर छोटी दुकानें लगाने वाले दुकानदारों को निशुल्क मास्क का वितरण किया गया। ग्राम पंचायत दांता सरपंच विनोद चंदेल, केलवाड़ा सरपंच प्रतिनिधि श्यामबाबू राठौर, कपिल राठौर, ग्राम विकास अधिकारी अशोक भास्कर, राजाराम सहरिया ने विश्वकर्मा तिराहे से लेकर सीताबाड़ी रोड पर सड़क के दोनों ओर फुटपाथ पर छोटे दुकानदारों सहित राहगीरों को निशुल्क मास्क बांटते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने एवं कोरोना महामारी से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी।बारां. हिंदुस्तान स्काउट्स एवं गाइड्स की ओर से मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देश के अनुसार कोरोना जागरूकता के द्वितीय चरण की शुरुआत की जा रही है। इस कड़ी में हिंदुस्तान स्काउट्स एवं गाइड्स जिला मुख्यालय की ओर से अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव शिवकुमार ने कोरोना जागरूकता पोस्टर का विमोचन किया। इस मौके पर जिला स्काउट अधिकारी अजय कुमावत ने सचिव शिवकुमार को कोरोना जागरूकता के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दी। इस कार्यक्रम में स्काउट के जिला कोषाध्यक्ष नरेंद्रकुमार तिवारी, जिला सचिव आत्माराम मीणा, जिला खेल अधिकारी विशाल सिंह आदि मौजूद थे। वहीं प्रगति संस्थान एवं नगर परिषद ने महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से कोरोना महामारी से बचाव व रोकथाम के लिए राज्य सरकार की और से चलाए जा रहे जन जागरण अभियान के तहत गुरुवार को शहर की गांधी काॅलोनी के आंगनबाड़ी केंद्र व बस्ती में 600 मास्क वितरित किए एवं जनजागृति पंपलेट घर-घर जाकर वितरित किए। महिला बाल विकास विभाग की महिला सुपरवाइजर कुसुम जैन ने बताया कि बाहर निकलते समय मास्क लगाएं, परिवार व रिश्तेदारों को इसके बारे मे समझाएं। बचाव ही महामारी का उपचार है। महिलाओं को कोराेना के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रंजना नागर, नीतू सिंह, सहायिका, सहयोगिनी व संस्था के कार्यकर्ता गोलू नागर, भुवनेश मेघवाल मौजूद थे।शाहाबाद. कस्बे में गुरुवार को बीडीओ एवं स्टाफकर्मियों ने कॉविड-19 से बचाव के लिए मुख्य बाजार एवं गली-मोहल्लों में मास्क वितरित किए और सरकारी गाइड लाइन की जानकारी दी। बीडीओ छुट्टनलाल मीणा ने बताया कि सरकार के निर्देश पर त्योहारी सीजन को लेकर कोरोनावायरस से बचाव के लिए स्टाफकर्मियों ने घर-घर जाकर व बाजारों में व्यापारियों तथा ग्रामीण क्षेत्र से आए ग्रामीणों को मास्क लगाने के लिए जाग्रत किया और मास्क वितरित किए। सहरिया बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाकर मास्क वितरण किए जा रहे हैं। धीरज चौरसिया ने बताया कि इस दौरान करीब 300 से भी अधिक मास्क वितरण किए गए। वहीं आगामी त्योहारी सीजन में लोगों को भीड़-भाड़ से बचने, बार-बार हाथ धोने के लिए जाग्रत किया। इस अवसर पर मनोहर मीणा, धीरज चौरसिया, लेखराज धानुक, राजेश वर्मा, टीपरचंद भोई, राजेश शर्मा, दिवाकर शर्मा आदि मौजूद थे।बोहत. कस्बे में गुरुवार को ग्राम पंचायत की ओर से लोगों को कोराेना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क विवरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसका शुभारंभ सरपंच बाबूलाल चंदेल ने राजीव गांधी सेवा केंद्र से किया। जिसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरपंच के साथ कस्बे के मुख्य मार्गों पर पैदल घूमकर माइक से कोराेना संक्रमण बचाव के उपाय बताए व लोगों को सोशल डिस्टेंस की पालना करने के लिए जागरूक करते हुए मास्क वितरित किए। इस अवसर पर अशोक शाक्यवाल, महावीर मीणा, वार्ड पंच लोकेश गुर्जर, अशोक डागर, ई-मित्र संचालन हरीश गौड़, पंचायत सहायक बजरंगलाल शाक्यवाल सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे।कस्बाथाना. कस्बे के राजीव गांधी सेवा केंद्र से कस्बे में गुरुवार दोपहर को ग्राम पंचायत की ओर से कोरोना जागरूक रैली निकाली गई। सरपंच योगेश सहरिया के नेतृत्व में कोरोना जागरूक रैली सदर बाजार, बस स्टैंड से होते हुए आगर रोड तक पहुंची। इस दौरान बिना मास्क घूम रहे लोगों को मास्क वितरित किए और कस्बे के व्यापारियों को भी बिना मास्क वाले ग्राहकों को सामान नहीं देने, खुद भी मास्क लगाकर दुकानों पर बैठने की समझाइश की। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी उमाशंकर वैष्णव, रोजगार सहायक तुलसीराम शर्मा, वार्ड पंच अभिषेक अग्रवाल, पंचायत सहायक सहित कई ग्रामीण मौजूद थे।समरानियां. ग्राम पंचायत के सदस्यों एवं पुलिस के सहयोग से गुरुवार को कस्बे के मुख्य बाजार में लगी दुकानों पर मास्क वितरण कर दुकानदारों व ग्राहकों को मास्क का महत्व बताया। इस दौरान पीओ शाहाबादकमल यादव, सरपंच शांतिदेवी पंकज, ग्राम सचिव राधेश्याम सहरिया, उप सरपंच अरविंद गोस्वामी, भाजपा मंडल अध्यक्ष राजमल मेहता, अमित सहरिया, धर्मेंद्र सोनी, दिलीप मेहता आदि मौजूद थे।किशनगंज. कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए गुरुवार को बीडीओ डॉ. प्रहलादराम डूडी व पंचायत समिति कर्मचारियों ने मुख्य सड़क मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों एवं राहगीरों को मास्क वितरण कर समझाइश की। बीडीओ डॉ. डूडी ने बताया कि पंचायत समिति कार्यालय के बाहर मुख्य सड़क पर आमजन को कोरोना से बचाव के लिए समझाइश करते हुए मास्क वितरण किए। वहीं आपस में दो गज दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। जन आंदोलन के तहत मास्क वितरण करने के दौरान कोरोनावायरस के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही महामारी से बचाव के लिए हाथों को 20 सैकंड तक बार-बार साबुन से धोने, बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करने, भीड़भाड़ वाली जगह पर एक-दूसरे से दो गज की दूरी बनाए रखने एवं परिजनों व रिश्तेदारों से भी कोरोना से सतर्क रहने के लिए समझाइश करने की बात कही।

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