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विनम्र अपील:सितंबर के बाद नवंबर की शुरुआत में बढ़ी कोरोना संक्रमितों की संख्या, 5 दिनों में ही पॉजिटिविटी रेट पहुंची 8.2 प्रतिशत

बारां2 घंटे पहले
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  • त्योहार के इस सीजन में ज्यादा सावधानी जरूरी, घर से निकलते समय मास्क जरूर पहनें
  • सोशल डिस्टेंसिंग की गंभीरता से करें पालना
  • इसलिए चिंता...त्योहारी सीजन में फिर बढ़ रही लोगों की लापरवाही
  • एनालिसिस... नवंबर के 5 दिनों में ही कोरोना की बढ़ोतरी दर अक्टूबर से ज्यादा

कोरोना संक्रमण अभी थमा नहीं है। राहत की बात यह रही कि लाेगों में मास्क लगाने, सोशल डिस्टेसिंग और बार-बार हाथ धोने को लेकर जागरूकता बढ़ी है। इससे संक्रमितों की संख्या में भी कमी आई है।

अब त्योहारी सीजन को लेकर बाजार में रौनक आने लगी है। ऐसी लापरवाही बनी रही तो आगामी दिनों में काेरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने का अंदेशा बना हुआ है। विशेषज्ञों ने दुकानदारों, आमजन को विशेष सावधानी बरतने और प्रशासन को थोड़ी सख्ती बरतने की सलाह दी है। जिले में अगस्त और सितंबर में त्योहारी सीजन व लॉकडाउन में रियायत के बाद आवाजाही बढ़ गई। इस दौरान सख्ती नहीं होने से लोगों की लापरवाही भी रही, कई लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आए।

ऐसे बढ़ा कोरोना का ग्राफ...पहला केस 29 अप्रैल को आया था

चिकित्सा विभाग के अनुसार जिले में पहला कोरोना पॉजिटिव केस 29 अप्रैल को सामने आया था। इसके बाद मई में 41 पॉजिटिव केस मिले। इस दौरान जिले की पॉजिटिविटी रेट 2.2 रही। जून में कोरोना जांच के लिए 2143 सैंपल लिए गए। इनमें से 24 केस पाजिटिव मिले। इस दौरान जिले की पॉजिटिविटी रेट 1.1 प्रतिशत रही। इसके बाद चिकित्सा विभाग की ओर से जांच के लिए सैंपलाें की संख्या बढ़ाई गई।

जुलाई में कोरोना जांच के लिए 7407 सैंपल जांच के लिए भिजवाए गए। इनमें से 71 पॉजिटिव केस सामने आए, इस दौरान जिले मेंे पॉजिटिविटी रेट 1.0 प्रतिशत रही। त्योहारी सीजन व लॉकडाउन खुलने के बाद रियायत मिलने से लोगों की आवाजाही बढ़ गई तो पॉजिटिविटी रेट अचानक बढ़ गई। इसके चलते अगस्त में कोरोना जांच के लिए कुल 10414 सैंपल लिए गए। इस दौरान अगस्त माह में ही 419 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से पॉजिटिविटी रेट 4.0 प्रतिशत पर पहुंच गई।

इसके बाद सितंबर में कोरोना जांच के लिए 6532 सैंपल भिजवाए गए। अगस्त माह में कुल 735 पॉजिटिव केस सामने आए। इस दौरान जिले की पॉजिटिविटी रेट 11.3 प्रतिशत पर पहुंच गई। इस दौरान मृत्यु के मामले भी लगातार सामने आए थे। वहीं अक्टूबर में चिकित्सा विभाग की ओर से कोरोना जांच के लिए 3669 सैंपल लिए गए। इस दौरान अक्टूबर मंे 205 पॉजिटिव केस ही सामने आए। ऐसे में पॉजिटिविटी रेट भी 5.6 प्रतिशत पर रह गई।

वहीं अब नवंबर में बीते चार दिनों में 230 सैंपल जांच के लिए भिजवाए गए। इन चार दिनों में ही 23 नए पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। ऐसे दौरान पॉजिटिविटी रेट फिर से बढ़कर अब 8.2 प्रतिशत पर पहुंच गई है।

एक्सपर्ट व्यू : खरीदारी जरूरी है तो सुरक्षा के साथ ही जाएं बाजार : डॉ. राजेंद्र मीना
डिप्टी सीएमएचओ डॉ. राजेंद्र मीना का कहना है कि जिले में सितंबर माह तक तेजी से पॉजिटिव केस सामने आ रहे थे। गंभीर मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई थी। राहत की बात यह है कि कुछ दिनों से जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी रही है, लेकिन अब भी सावधानी बरतना काफी जरूरी है। अब त्योहारी सीजन के दौरान बाजारों में भीड़, लाेगों की आवाजाही बढ़ेगी। साथ ही सर्दी का मौसम कोरोना संक्रमण के लिए अनुकूल रहता है। ऐसे में संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। उनका कहना है कि त्योहारी खरीदारी जरूरी है, लेकिन अपने व परिवार, समाज के स्वास्थ्य की सुरक्षा भी जिम्मेदारी है। ऐसे में आमजन को घर से निकलते समय मास्क लगाकर ही निकलना चाहिए, सोशल डिस्टेसिंग की पालना करें, सेनेटाइजर व साबुन से अच्छी तरह हाथ धाेने आदि की सतर्कता बरतें। बुजुर्गाें, बच्चों व गंभीर बीमारी वाले मरीजों का विशेष ध्यान रखें।

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