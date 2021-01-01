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पुलिसकर्मियों काे सम्मानित:अखिल भारतीय अग्रवाल महिला जिला संगठन ने किया बारां के 30 यातायात पुलिसकर्मियों काे सम्मानित

बारां4 घंटे पहले
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अखिल भारतीय अग्रवाल महिला जिला संगठन ईकाई की ओर से बुधवार को 30 यातायात पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। संगठन की महिला जिलाध्यक्ष नीतू गुप्ता ने बताया कि यातायात सप्ताह के तहत पुलिसकर्मियों की कार्यशैली को देखते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। महिला जिला महामंत्री राजेश मंगल ने बताया कि सभी पुलिसकर्मियों को रोली, चावल, पुष्प गुच्छ, पारितोषिक व मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर आशा गुप्ता, हेमलता गर्ग, बबली अग्रवाल, शीला, सारिका मित्तल, शीला गोयल, अनिता जैन, शोभा बंसल, माया गोयनका, पिंकी गोयनका, मंजू आनंद गर्ग आदि मौजूद रही। अंत में यातायात शाखा प्रभारी आशा बारहठ ने संगठन की महिलाओं काे धन्यवाद दिया।

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