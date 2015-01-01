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दीपावली स्नेह मिलन संपन्न:पूर्व छात्र परिषद की ई-संगोष्ठी, दीपावली स्नेह मिलन संपन्न

बारां3 घंटे पहले
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स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन माध्यमिक स्कूल की ओर से गुरुवार को पूर्व छात्र-छात्राओं के आभासी मंच पर दीपावली स्नेह मिलन समारोह एवं संगोष्ठी जूम एप पर आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य सत्यनारायण पांचाल एवं संगोष्ठी के संयोजक गोरधनलाल सुमन ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व छात्र बिजली निगम केलवाड़ा के जेईएन देवकीनंदन नागर थे।विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ शिक्षक महेंद्र चौरसिया थे। मुख्य वक्ता विद्या भारती चित्तौड़ प्रांत सचिव किशनगोपाल कुमावत, कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि जिला सचिव राजेंद्रकुमार शर्मा थे। अध्यक्षता विद्या भारती के जिलाध्यक्ष गजानंद नागर थे। इस अवसर पर मुख्य वक्ता किशनगोपाल कुमावत ने कहा कि विद्या भारती के आयाम प्रचार, सेवा, संपर्क, संस्कृति, ज्ञान, परीक्षा, सामाजिक सरोकार जैसे पर्यावरण, जैविक खेती, योगदर्शन, वेद, जीवन पद्धति आदि विषयों पर विचार व्यक्त किए।समारोह की प्रस्ताविका सचिव राजेंद्रकुमार शर्मा ने प्रस्तुत की।कार्यक्रम में पूर्व छात्र व आचार्य महेंद्र चौरसिया, सोहन सिंह, महेंद्रसिंह चौधरी, कुलदीप जंगम, यशवंत नागर, कमल वैष्णव, दुष्यंत प्रजापति, नीरज कसेरा, भूपेंद्र प्रजापति, केशव गोयल, अक्षित बंसल, नवीन गर्ग, हेमलता नागर, प्रमीला सुमन, नितिन वर्मा, मुकेश पोटर, हिम्मत सिंह, श्याम मेहता, गोपाल, सुरेंद्र पोटर, मोहित सुमन आदि ने भाग लिया।

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