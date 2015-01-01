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कोरोना से जंग:आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तैयार कर रहीं मास्क

बारां3 घंटे पहले
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क्षेत्र में कोरोना महामारी को देखते हुए दीपावली पर आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ताओं की ओर से वितरण के लिए मास्क तैयार किए जा रहे हैं। क्षेत्र के खैरूना स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर गुरुवार को कार्यकर्ता, सहायिका व सहयोगिनी ने बताया कि विभाग से मिले निर्देश के बाद क्षेत्र में कोरोना महामारी को देखते हुए जागरूकता के लिए क्षेत्र में दीपावली पर घर-घर जाकर आमजन को जागरूक करने के साथ ही मास्क का वितरण भी किया जाएगा। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पानाबाई, सहायिका ममता, आशा सहयोगिनी गनपति मौजूद थी।

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