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कटिबद्ध है पशुपालन विभाग:पशुपालकों के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है पशुपालन विभाग

बारां3 घंटे पहले
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पशुपालन विभाग राजस्थान प्रदेश के समस्त पशुपालकों के आर्थिक उन्नयन के लिए विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विति सफलतापूर्वक कर रहा है। महत्वाकांक्षी बारां जिले में पशुपालक विभाग की समस्त योजनाओं का सुगमतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. हरिवल्लभ मीणा ने बताया कि महत्वाकांक्षी बारां जिले में संभावनाओं के मद्देनजर जिले को कृषि कल्याण अभियान के प्रथम चरण, द्वितीय व तृतीय चरण में चयनित किया गया है तथा संपूर्ण प्रदेश में एनएआईपी राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान योजना लागू होने के बाद पुनः चयनित किया गया।विभाग के उपनिदेशक डॉ. लक्ष्मणलाल नागर ने बताया की एनएआईपी के प्रथम व द्वितीय चरण में जिले के कुल 800 ग्राम चयनित किए गए। जिनमें चयनित ग्रामों में विभाग के माध्यम से निशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया। एनएआईपी का द्वितीय चरण 500 ग्रामों में वर्तमान में संचालित है। उक्त योजना का मुख्य उद्देश्य नस्ल सुधार कार्यक्रम के साथ दुग्धोत्पादन व पशुपालक के आमदनी में वृद्धि तथा पशुपालकों में कृत्रिम गर्भाधान संबंधित जागरूकता निर्माण करना है। इस प्रकार कृषि कल्याण अभियान में 225 व एनएआईपी में 800 ग्राम इस प्रकार बारां जिले के कुल 1025 ग्रामों के पशुपालकांे को लाभान्वित किया जा रहा है। उक्त योजना में उच्च गुणवत्ता वाले नस्ल के सांड के बीजों से कृत्रिम गर्भाधान किया। एनएआईपी में कृत्रिम गर्भाधान से पूर्व पशुओं को टैग लगाकर पंजीकृत किया जाकर कृत्रिम गर्भाधान कार्य का इंद्राज इनाफ सॉफ्टवेयर में किया जाता है। वर्तमान चरण 1 अगस्त से 30 जून तक संचालित होगा।संयुक्त निदेशक डॉ. हरिबल्लभ मीणा ने बताया की जिले में एनएडीसीपी योजनांतर्गत राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम बारां जिले में खुरपका-मुहपका रोग के आगामी दिनों में टीके लगाये जाएगें। उक्त योजना के तहत पशुओं के पंजीकरण के बाद सभी पशुवंश को टीके लगाए जाएंगे। तदोपरांत किये गए कार्य का डाटा इंद्राज नियुक्त टीकाकरण कर्मी की ओर से इनाफ सॉफ्टवेयर में किया जाएगा। उक्त योजना में बारां के समस्त चिकित्सा कर्मियों को अपने क्षेत्र के समस्त गावांे के शत प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य दिया गया है। उक्त योजना में जिले की समस्त गोशालाओं में संधारित समस्त गौ वंश पशुओं के एनएआईपी अंतर्गत पशुओं के चिन्हीकरण के लिए इनाफ योजना के टैग लगाकर टीकाकरण करना अनिवार्य है। कामधेनु डेयरी योजना का सफल क्रियांवयन हो रहा है एवं पशुधन निशुल्क आरोग्य योजना अंतर्गत जिले की समस्त संस्थाओं को आवश्यकता अनुसार औषधियों का वितरण कर पशु पालकों को लाभान्वित किया जा रहा है। डॉ. गिरीश सालफले ने बताया की महत्वाकांक्षी बारां जिले में नवाचार के रूप में जिला कलेक्टर इंद्रसिंह राव की प्रेरणा से कड़कनाथ मुर्गीपालन योजना का भी सफल क्रियान्वयन हो रहा है तथा इसमें 100 कुक्कुटपालकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया व आगामी दिनो में 200 कुक्कुटपालकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।निकट भविष्य में माडा योजना अंतर्गत संबंधित क्षेत्र के पशु पालकों के पशुओं को सेक्स सॉर्टेड सीमेन से कृत्रिम गर्भाधान करवाकर लाभान्वित किये जाने की प्रक्रिया निदेशालय स्तर पर प्रारभ हो चुकी है। गोपालन विभाग की ओर से जिले की समस्त गोशालाओं में सेक्स सॉर्टेड सीमेन से कृत्रिम गर्भाधान योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रियाधीन है। सेक्स सॉर्टेड सीमेन से गर्भिन पशुओं से केवल मादा वत्स ही उत्पन्न होगा। जिससे निसंशय पशु पालक आमदनी में वृद्धि होगी।

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