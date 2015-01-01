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श्रम मंत्री और जिला प्रभारी से मुलाकात की:अटलपुरी ने श्रम मंत्री और जिला प्रभारी से मुलाकात की

बारां3 घंटे पहले
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  • पेट्रोल पंप की एनओसी की जांच कर कार्रवाई का पत्र सौंपा

जिला कांग्रेस के पूर्व सचिव व समाजसेवी गोविंद अटलपुरी ने जयपुर स्थित श्रम मंत्री व जिला प्रभारी टीकाराम जूली के आवास पर भेंट की।इस दौरान छीपाबड़ौद के गुलखेड़ी गांव स्थित एक पेट्रोलियम कंपनी के नए पेट्रोल पंप को स्थापित करने के लिए तथ्यात्मक जानकारियां छुपाकर जारी की गई एनओसी की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र दिया। मंत्री टीकाराम जूली ने नियमानुसार उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अटलपुरी ने आरोप लगाया है कि दोहरी नीति अपनाते हुए अधिकारियों की मिलीभगत से गत चार नवंबर से एक नया पेट्रोल पंप चैनेज 55-620 से 55-665 एनएच 90 पर बाई साइड गुलखेड़ी तहसील छीपाबड़ौद में असंवैधानिक तरीके से लगाया जा रहा है। एप्रूव्ड ड्राइंग के अनुसार इस पेट्रोल पंप की भूमि की रोड इंटर सेक्शन से दूरी 100 मीटर से भी कम है। जबकि संलग्न चैक लिस्ट में एक पेट्रोलियम कंपनी के टेरिटरी मैनेजर सेल्स ने चार हजार मीटर व राष्ट्रीय राजमार्ग एवं हाइवे मंत्रालय जयपुर स्थित रीजनल कार्यालय के टेक्निकल अधिकारी की ओर से जारी एनओसी की ड्राइंग में चार हजार को काटकर 190 मीटर दर्शाया गया है। पेट्रोल पंप की भूमि से 145 मीटर की दूरी पर बस स्टैंड को भी दर्शाया गया है, जबकि भूमि के दाईं साइड से गुजर रहे सार्वजनिक रास्ते को नहीं दर्शाया गया है। एन-एच-90 रोड की चौड़ाई सात मीटर है एवं इंटर सेक्शन रोड की चौड़ाई भी सात मीटर है। इस कारण यहां पर बड़ा इंटरसेक्शन बनता है। गाइडलाइन के नियमों की पालना करते हुए अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों के पेट्रोल पंप पेट्रोलियम कंपनी की ओर से स्थापित नहीं करवाए गए हैं। एक पेट्रोलियम कंपनी की ओर से दोहरा चरित्र अपनाया जा रहा है। जिससे अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों में रोष व्याप्त है।

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