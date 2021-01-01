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अंकेक्षण योजना:1 अप्रैल से लागू होगी अंकेक्षण योजना आंगनबाड़ी पर मिलेगा लाभार्थी का डाटा

बारां4 घंटे पहले
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अब आंगनबाड़ी केंद्र पर विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थियों का पूरा डाटा मिल सकेगा। महिला एवं बाल विकास विभाग 1 अप्रैल से सामाजिक अंकेक्षण योजना लागू करने जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत राज्य के 12 जिलों का इसके लिए चयन किया गया है। नरेगा योजना के बाद दूसरा महिला एवं बाल विकास विभाग होगा जो सामाजिक अंकेक्षण कराने जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग के शासन सचिव डाॅ केके पाठक ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग में पायलेट आधार पर प्रदेश के 12 जिलों के विभिन्न आंगनबाड़ी केन्द्रों को सामाजिक अंकेक्षण के लिए चयनित किया गया है। प्रदेश के हर आंगनबाड़ी केंद्र पर हर लाभार्थी का डाटा दिखे यह प्रयास विभाग 1 अप्रैल से लागू करने जा रहा है।

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