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जन आंदोलन:कोरोना जागरूकता जन आंदोलन के तहत रैली निकालकर किया जागरूक

बारां3 घंटे पहले
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जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव व रोकथाम को लेकर चल रहे कोरोना जागरूकता जन आंदोलन के तहत बुधवार को जिला कलक्टर इन्द्र सिंह राव के नेतृत्व में तेल फैक्ट्री बारां में जागरूकता रैली निकालकर आमजन को फेस मास्क का वितरण किया।कलेक्टर राव ने जागरूकता पदयात्रा के तहत घरों, दुकानों, राहगीरों, ठेला चालकों, वाहन चालकों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनने एवं स्वास्थ्य मानकों की पालना के लिए जागरूक किया। जागरूकता रैली में जागरूकता संदेश की बैनर, पोस्टर के साथ आमजन से नियमित मास्क लगाने की अपील की गई।इस मौके पर कोषाधिकारी धीरज कुमार सोनी, आयुक्त नगर परिषद मनोज कुमार मीणा सहित कई जिला स्तरीय अधिकारियों ने भी फेस मास्क का वितरण किया। फेस मास्क वितरण के तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वूमन ऑर्गेनाइजेशन व एक्यु शिक्षण एवं जन कल्याण समिति की ओर से भी सहयोग दिया गया।

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