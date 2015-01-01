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भौतिक सत्यापन:बारां: पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन 31 तक

बारां3 घंटे पहले
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सामाजिक सुरक्षा पेंशन वृद्धावस्था, विधवा व विकलांग पेंशन प्राप्त कर रहे सभी पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक ई-मित्र कियोस्क, राजीव गांधी सेवा केंद्र एवं ई-मित्र प्लस केंद्रों पर अंगुली की छाप बायोमेट्रिक्स से करवाया जा सकता है।एसडीएम बारां ने बताया कि पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन प्रतिवर्ष माह नवंबर से दिसंबर के अवधि में किया जाता है। इस अवधि में किसी पेंशनर्स की ओर से जनाधार से जुड़ी किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ बायोमेट्रिक अथवा एक बार पासवर्ड के माध्यम से लिया गया हो। राशन, चिकित्सा बीमा योजना आदि तो ऐसे पेंशनर्स को पृथक से भौतिक सत्यापन करवाने की आवश्यकता नहीं है।उक्त निर्धारित अवधि में यदि पेंशनर की ओर से सत्यापन नहीं करवाया जाता है तो आगामी माह की पेंशन देय नहीं होगी।

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