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विदाई व सम्मान समारोह:आयकर जमा करवा कर व्यापारी बनें देश के जिम्मेदार नागरिक: जैन

बारां4 घंटे पहले
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  • जिले के निवर्तमान आयकर अधिकारी अजयकुमार जैन का विदाई व सम्मान समारोह

आयकर देश के विकास के लिए प्रमुख स्त्रोत है। विकसित भारत के लिए व्यापारियों को जिम्मेदार नागरिक का परिचय देते हुए समय पर पूरा आयकर जमा करवाना चाहिए।जिले के निवर्तमान आयकर अधिकारी अजयकुमार जैन ने यह विचार शनिवार को सर्राफा संघ की ओर से आयोजित विदाई व सम्मान समारोह के दौरान व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने व्यापारियों को कारोबार करने के लिए स्वतंत्र कर दिया है। व्यापारी भी स्वतंत्रता का लाभ लेकर ईमानदारी से आयकर चुकाएं। शहर के सर्राफा बाजार में आयोजित सर्राफा संघ के सम्मान समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यापारी तथा आयकरदाता को यह बात सोचनी चाहिए कि वह जितना आयकर चुकाएगा उतनी ही उसकी पूंजी उसके बच्चों की पढ़ाई, व्यापार का विस्तार तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में काम आएगी। पूरा आयकर चुकाकर सभी को अधिक पूंजी दिखानी चाहिए। समारोह में सर्राफा संघ अध्यक्ष ललितमोहन खंडेलवाल, संरक्षक विनोद कुमार गर्ग, जगदीश सिंहल, नागरिक सहकारी बैंक अध्यक्ष जयनारायण हल्दिया, महामंत्री पवन बंसल, कोषाध्यक्ष राजेंद्र मंगल ने निवर्तमान आयकर अधिकारी का पुष्पहार पहनाकर, दस्तारबंदी, शाेल एवं रजत मुद्रा भेंटकर सम्मानित किया। इस अवसर पर शंभूदयाल पोरवाल, विकास जैन, ओमप्रकाश गुप्ता, अनुराग जैन, प्रमोद थुणगर, रिंकू सोनी, ओमप्रकाश एवं महासंघ संरक्षक अशोक बत्रा मौजूद थे।

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