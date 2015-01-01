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पटाखों पर फैसले का इंतजार:भंवरगढ़ के व्यापारियों को पटाखों पर फैसले का इंतजार

भंवरगढ़4 घंटे पहले
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कस्बे में दीपावली को लेकर धीरे-धीरे रौनक दिखने लगी है। करवा चौथ के बाद से ही दीपावली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं।ऐसे में अब दीपावली पर्व में एक सप्ताह का समय रहने से ग्रामीण कपड़ों सहित जरूरत के अन्य सामानों की खरीदारी में जुट गए हैं। वहीं इस बार राज्य सरकार की ओर से कोरोना महामारी को देखते हुए आतिशबाजी पर रोक लगाने के चलते व्यापारी अभी तक परेशान हैं। हालांकि पटाखा संघ की ओर से मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के चलते पटाखों को बेचने के लिए कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।

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