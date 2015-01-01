पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

बाइक अनियंत्रित:अनियंत्रित होकर बाइक फिसली, युवक की मौत

भंवरगढ़2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

थाना क्षेत्र के ढिकोनिया के पास बाइक फिसलने से एक युवक की मृत्यु हो गई। हैड कांस्टेबल किशनलाल ने बताया कि मृतक के भाई रामहेत सहरिया ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसका भाई शिवराज (32) पुत्र रामचरण सहरिया निवासी ततावनी बाइक से बुधवार रात को गांव से ढिकोनिया जा रहा था।

रास्ते में भंवरगढ़ व ढिकोनिया के बीच बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। सिर में गंभीर चोट लगने से युवक को पहले भंवरगढ़ पीएससी लाया गया। जहां से बारां ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद शव को भंवरगढ़ पीएचसी पर रखवाया गया। गुरुवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें