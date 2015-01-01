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स्पीड ब्रेकर बनाएं:हादसे रोकने के लिए प्रमुख मार्गों पर बनाएं स्पीड ब्रेकर

बारां4 घंटे पहले
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शहर के प्रमुख मार्गों पर तेजी से दौड़ रहे चार पहिया, दुपहिया वाहनों के कारण आए दिन दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। प्रमुख मार्गों पर घटित कई दुर्घटनाओं में कई लोग जीवन से हाथ धो बैठे हैं। व्यापार महासंघ से वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेंद्र बत्रा के नेतृत्व में शनिवार को व्यापारियों ने पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता आरके जैन से चर्चा कर उन्हें इस समस्या से अवगत करवाया। बत्रा ने बताया कि रात के समय शहर के मुख्य मार्ग मांगरोल, झालावाड़ व अटरू रोड पर तेज गति से दौड़ते बड़े वाहन सड़कों से गुजरते हैं। जिससे शहर के सदर बाजार, प्रताप चौराहा, दीनदयाल चौराहे पर हमेशा खतरे का अंदेशा बना रहता है। बत्रा ने अधिशासी अभियंता जैन को शहर की समस्या से अवगत करवाते हुए संस्था धर्मादा चौराहा, प्रताप चौक तथा अस्पताल रोड क्षेत्र में स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग की। ताकि तेज गति से दौड़ रहे वाहनों की गति को कम किया जा सके और आमजन को दुर्घटना से बचाया जा सके। बत्रा के साथ महामंत्री योगेश कुमरा, प्रदीप जैन, सुनीलकुमार टक्कर, कन्हैयालाल चित्तौड़ा थे।

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