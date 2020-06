अब सतर्कता जरूरी: समीपवर्ती जिलों के लिए निर्धारित नियमों की पालना के साथ संचालित होगी बस सेवा, बाजार में खरीदारी भी तेज

दैनिक भास्कर Jun 03, 2020, 05:00 AM IST

बारां. जिले से बुधवार से अंतर जिला रोडवेज बस सेवा प्रारंभ कर दी जाएगी। अनलॉक-1 के तहत बाजार खुल गया है, यहां लोग खरीदारी के लिए पहुंचने लगे हैं। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है।

कई दुकानदारों ने दुकानों के आगे रस्सी, फीता आदि बांध रखा है, तो कई ने दुकान के बाहर गोले बना दिए हैं, ताकि खरीदारी के लिए पहुंचने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कर सकें। बस सेवा शुरू होने से आवश्यक कार्यों के लिए आवाजाही करने वाले लोगों को सुगमता हो सकेगी।

देश में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर किए गए लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक-1 सोमवार से प्रारंभ हो गया है। इसी दिन बारां में सबसे ज्यादा 27 केस मिले। ऐसे में सबकी चिंता बढ़ गई है। व्यापारिक गतिविधियों के साथ जनजीवन पटरी पर लौट रहा है। अब सरकारी गाइड लाइन की पालना करते हुए कोरोना से बचाव के लिए सजग रहें।

मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करें और साबुन या सेनेटाइजर से हाथ धोएं। जिले में व्यापारिक गतिविधियों के साथ सोमवार को सभी दफ्तर पूरी क्षमता से खुलने लगे हैं। यहां भी कामकाज धीरे-धीरे सामान्य रूप से होने लगेगा। बाजार में चहल-पहल के साथ आमजन का पैदल आवागमन और वाहनों की आवाजाही बढ़ गई है। बैंकों के सामने से लेकर दुकानों पर कई लोग सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज करते दिखाई दिए।

जानिए... जिले में किस रूट पर किस समय होगा रोडवेज बसों का संचालन

बारां-झालावाड़ रूट-1

1. बारां से झालावाड़ वाया बपावर, खानपुर, बाघेर : 6.30 am

2. झालावाड़ से बारां वाया बाघेर, खानपुर, बपावर : 10 am

3. बारां से झालावाड़ वाया बपावर, खानपुर, बाघेर : 1.30 pm

4. झालावाड़ से बारां वाया बाघेर, खानपुर, बपावर : 4.30 pm

5. बारां से झालावाड़ वाया बपावर, खानपुर : 10.30 am

6. झालावाड़ से बारां वाया खानपुर, बपावर : 1.30 pm

7. बारां से झालावाड़ वाया बपावर, खानपुर : 4.30 pm

8. झालावाड़ से बारां वाया खानपुर, बपावर : 7.30 am

बारां-खातौली रूट-2

1. बारां से खातौली वाया मांगरोल, अयाना, इटावा : 9 am

2. खातौली से बारां वाया ईटावा, अयाना, मांगरोल : 12.30 pm

3. बारां से खातौली वाया मांगरोल, अयाना, इटावा : 4.30 pm

4. खातौली से बारां वाया ईटावा, अयाना, मांगरोल : 7 am

5. बारां से खातौली वाया मांगरोल, अयाना, इटावा : 10.30 am

4. खातौली से बारां वाया इटावा, अयाना, मांगरोल : 2.30 pm

बारां-कोटा रूट-3

1. बारां से कोटा वाया अंता : 7.10 am

2. कोटा से बारां वाया अंता: 9.45 am

3. बारां से कोटा वाया अंता:12.30 pm

4. कोटा से बारां वाया अंता : 2.45 pm

5. बारां से कोटा वाया अंता : 10.10 am

6. कोटा से बारां वाया अंता : 12.30 pm

7. बारां से कोटा वाया अंता : 5.30 pm

2. कोटा से बारां वाया अंता : 8.10 am