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आयोजन:बाल अधिकार सप्ताह का समापन, 25 तक ले सकेंगे बाल अधिकारों की रक्षा की शपथ

बारां3 घंटे पहले
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  • नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर बाल अधिकारों के रक्षण का दिया संदेश

जिले में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बारां के तत्वावधान में बालक अधिकार सप्ताह मनाया जा रहा है। शुक्रवार को बाल अधिकार सप्ताह का समापन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बारां के अध्यक्ष जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजीत कुमार हिंगर के निर्देशानुसार बाल अधिकारों के रक्षण का संकल्प लेकर किया गया।

जिला न्यायाधीश हिंगर ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बारां ने बाल अधिकार सप्ताह के दौरान बालको के लिए किए गए कार्य एवं योजनाओं की जानकारी देकर मनाया। बाल अधिकार सप्ताह मनाने का उद्देश्य बालकों के अधिकारों का रक्षण करने के लिये संवदेनशीलता बढ़ाना है। प्रो-बोनो पैनल अधिवक्ता हिमानी यादव एवं स्वयंसेवी विनय सोन ने शहर में जगह-जगह नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर बाल अधिकारों के रक्षण का संदेश दिया तथा ई-शपथ लेने के लिए लोगों को प्रेरित किया। ई-शपथ अभियान के तहत एक हजार से अधिक लोगों ने ई-शपथ ग्रहण की तथा बालकों की आवाज बनने का आह्वान किया। पोक्सो न्यायाधीश राकेश कटारा ने पीड़ित प्रतिकर स्कीम के संबंध में आँनलाइन जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। डालसा सचिव व अपर एवं सेशन न्यायधीश शिव कुमार ने बताया कि बाल अधिकार सप्ताह के दौरान विभिन्न बालगृहों पर बच्चों के लिये कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों को उनके अधिकारों की जानकारी प्रदान की गई।

बाल अधिकार सप्ताह के दौरान वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता कमलेश दुबे, नरेंद्र सिंह हाड़ा, बालमुकुंद गुर्जर, दिलीप सिंह सिरोहिया, हिमानी यादव, रजनी देवी प्रजापति, तनवीर कौर भट्टी आदि ने भाग लिया तथा अपना सहयोग प्रदान किया। बाल अधिकार सप्ताह के दौरान पीएलवी महेश सेन एवं महेश नामा ने चाइल्ड लाइन बारां के माध्यम से हस्ताक्षर अभियान में डालसा की सहभागिता सुनिश्चित की। गौरलतब है कि भारत में बालश्रम, बालविवाह, बाल तस्करी एवं बाल शोषण वृहद स्तर पर जारी है। बाल शिक्षा 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य होने के बावजूद बच्चों को आर्थिक कारणों से विद्यालयों से ज्ञानार्जन का अवसर प्राप्त नहीं होता है। बाल अधिकारों के रक्षार्थ संकल्प फलीभूत करने के लिए सजग निष्ठा एवं सतत प्रयत्न की आवश्यकता है। वहीं बाल अधिकारिता विभाग की ओर से एवं चाइल्डलाइन से दोस्ती कार्यक्रम के तहत बच्चों के सुरक्षा एवं संरक्षण को लेकर कई कार्यक्रम किए गए। जिसके तहत शहर के कई चौराहों पर नुक्कड़ नाटक किए। कठपुतली एवं नुक्कड़ नाटक कार्यक्रमों में छीपाबड़ौद की पवन कुमार एवं मंडली ने लोगों को यह संदेश दिया कि सभी को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। नुक्कड़ नाटक से लोगों को चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 के बारे में भी बताया। चाइल्ड लाइन के निदेशक अनिल जैन ने बताया कि चाइल्ड लाइन की ओर से चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान के तहत शुक्रवार को अपर जिला सेशन एवं सेशन न्यायाधीश विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शिवकुमार ने बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए हस्ताक्षर अभियान से जुड़ते हुए संकल्प लिया।

चाइल्डलाइन समन्वयक जितेंद्र बिलवा ने बताया कि बाल अधिकार सप्ताह के तहत टीम की ओर से आंगनबाड़ी केंद्र पर पर बच्चों के साथ रंगोली एवं चित्रकला कार्यक्रम भी किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बाल अधिकारों के बारे में जानकारी दी। बाल अधिकार सप्ताह कार्यक्रमों में बच्चों को मिष्ठान, गुब्बारे, टॉफी आदि वितरित किए तथा चित्रकला प्रतियोगिता में सबसे अच्छे चित्र बनाने वाले बच्चों को टिफिन, गिलास, प्लेट, पेन, कॉपी आदि देकर सम्मानित किया। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बालक अधिकार सप्ताह मनाया जा रहा है। बाल अधिकार सप्ताह के समापन के अवसर पर शुक्रवार को डालसा सचिव अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश शिवकुमार ने बताया कि बाल सप्ताह के तहत बालकों के अधिकारों से संबंधित कानूनों विशेषकर बाल श्रम, पीड़ित प्रतिकर स्कीम आदि विषयों पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर जानकारी दी गई।

चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर एवं पीड़ित बालकों के लिए सरकार की ओर से संचालित बालगृहों आदि पर प्रकाश डाला। प्रो-बोनो महिला पैनल अधिवक्ता हिमानी यादव एवं स्वयंसेवी विनय सोन ने बाल अधिकार सप्ताह के दौरान शहर में जगह-जगह नुक्कड़ नाटक आयोजित कर आमजन को बालकों के अधिकारों के प्रति जागरूक किया।

प्रो-बोनो पैनल अधिवक्ता रजनी देवी प्रजापति ने नालसा व रालसा की ओर से बालकों के लिए संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इन योजनाओं का लक्ष्य पीड़ित बालकों तक न्याय पहुंचना है। प्रो-बोनो पैनल अधिवक्ता हिमानी यादव ने शिविर में बालकों के अधिकार, बाल विवाह के दुष्परिणाम तथा शिक्षा के अधिकार सहित अन्य कानूनी जानकारी दी।

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