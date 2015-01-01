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उपलब्धि:बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ाई, नीति आयोग से मिला 3 करोड़ का इनाम

बारां3 घंटे पहले
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  • परिणाम के साथ स्कूलों में बढ़ा नामांकन, बारां को राष्ट्रीय जल पुरस्कार के साथ स्वास्थ्य-पोषण में भी मिल चुका नकद पुरस्कार

जिले ने शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करते हुए नीति आयोग की ओर से उल्लेखनीय कार्य पर 3 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिला है। बारां को नीति आयोग के तहत चिन्हित जिलों में तीसरी रैंक मिली है। कलेक्टर इंद्रसिंह राव के नेतृत्व में जिले को नीति आयोग से शिक्षा से सम्बंधित इंडिकेटर्स के तहत माह सितम्बर में देश में थर्ड रेंक प्राप्त करने पर 3 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार मिला है।

कलेक्टर राव उक्त पुरस्कार के लिए जिले में शिक्षा विभाग के कार्यरत शिक्षक और स्टाफ को शुभकामनाएं दी। साथ ही प्रथम रेंक प्राप्त करने के लिए सम्मिलित प्रयास की बात कही। उल्लेखनीय है कि अभी कुछ दिनों पूर्व ही जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पोषण एवं स्वास्थ्य के लिए भी जिले को 3 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार मिल चुका है।
लर्निंग प्रोग्राम से कक्षा 6 से 8 के बच्चों का बढ़ाया शैक्षणिक स्तर

समग्र शिक्षा अभियान एपीसी हरिमोहन गालव ने बताया कि जिले में कक्षा 6,7,8 के बच्चो का शैक्षणिक स्तर कमजोर मिला। इसके बाद कलेक्टर इंद्रसिंह राव के निर्देशन में एक्सीलेटर लर्निंग प्रोग्राम प्रारंभ किया। कलेक्टर के प्रयासों से इसमें एनटीपीसी अंता से साढ़े 6 लाख रुपए का सहयोग मिला, जिससे 2500 शिक्षकों को ट्रेनिग करवाई। उनकी माॅनिटरिंग के लिए पीओ को भी ट्रेनिंग दी गई।

इससे 1 लाख 48 हज़ार के मुकाबले नामांकन बढ़कर 1 लाख 60 हज़ार पर पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि सभी अधिकारियों और कर्मचारीयों ने अच्छा काम किया है। इसकी वजह से यह अवार्ड जिले को प्राप्त हुआ है। इसके लिए विभाग की ओर से सतत मॉनिटरिंग और लर्निंग पर ध्यान दिया। कलेक्टर के नेतृत्व में नवाचार किया गया। इसमें दो मॉड्यूल करवाएं गए। हिंदी, गणित और अंग्रेजी पर क्लास में ज्यादा ध्यान दिया। कार्यक्रम अधिकारी चंद्रशेखर ने बताया कि कार्यक्रम के तहत नियमित रूप से नीति आयोग पोर्टल पर अपडेशन किया गया। स्कूलाें में फंक्शनल गर्ल्स टाॅयलेट, पेयजल, बिजली सहित अन्य संसाधन व इंन्फ्रास्टक्चर सुविधाएं बढ़ाई गई। इसके लिए कलेक्टर की ओर से भी पूरा सहयाेग मिला। कलेक्टर की ओर से नियमित रूप से बैठक ली गई। प्रोग्राम में बच्चो की लर्निंग पर फोकस रहा।

टीचर को ट्रेनिंग दी गई: सहायक निदेशक रामपाल मीणा ने बताया कि प्रोग्राम के तहत 2 माड्यूल बनाए गए। इसमें प्राइमरी टू अपर प्राइमरी और अपर प्राइमरी टू सैकेंडरी माड्यूल तैयार किए गए। इसमें यह देखा गया कि प्राईमरी में कितने बच्चे हैं और अपर प्राइमरी में कितने बच्चो ने प्रवेश लिया। अगर इसमें अंतर कम आता है, तो बच्चों से मिलकर उनकी समस्या का समाधान किया गया। कार्यक्रम के तहत एनटीपीसी की ओर से 6.50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिली जिसे टीचर ट्रेनिंग में लगाया गया। बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स को अलग से स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद पीईओ को इसकी मॉनिटरिंग के लिए भी अलग से ट्रेनिंग दी गई।
इस राशि का उपयोगा बालको के लिए अधिक साधन जुटाने के लिए खर्च किया जाएगा। इसमें विद्यालय और विद्यार्थी हित में खर्च किया जाएगा। इसमें विद्यालयों में पेयजल, शोचालय सहित अन्य चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। -रामनारायण मीणा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी

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