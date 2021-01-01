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राहत की खबर:कक्षा 6 से 8वीं तक 8 से शुरू होंगे स्कूल, कॉलेजों में भी लगेंगी कक्षाएं

बारां4 घंटे पहले
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  • संक्रमण से बचाव को लेकर गाइडलाइन की करनी होगी पालना, जिले में स्थानीय प्रशासन ने शुरू की तैयारियां

सरकार ने प्रदेश में कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल 8 फरवरी से शुुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। कॉलेज में स्नातक व स्नातकाेत्तर की कक्षाएं भी शुरू की जाएंगी। इस दौरान संक्रमण से बचाव को लेकर मास्क, सेनेटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना अनिवार्य होगा। इसको लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसको लेकर विभाग, स्कूल व कॉलेज प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरु कर दी है। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी ऑनलाइन ही पढ़ाई करेंगे। कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन में बाजार, शिक्षण संस्थान, सार्वजनिक परिवहन आदि बंद रहे। इसके चलते आमजन, विद्यार्थी, व्यापारियों आदि को परेशानी का सामना करना पड़ा है। वैक्सीन आने के बाद से लोगों में राहत है। साथ ही संक्रमण से बचाव को लेकर लोगों में जागरुकता बढ़ने से कोरोना संक्रमितों का आकंड़ा जिले सहित देशभर में घटने लगा है। इसी के साथ धीरे-धीरे सरकार की ओर से गाइड़लाइन के साथ लॉकडाउन के बाद से ही बंद चल रहे संस्थान, शिक्षण संस्थान, सार्वजनिक परिवहन को गाइडलाइन की पालना के साथ सुचारु किया जा रहा है। सरकार ने पिछले दिनों कक्षा 9 से 12वीं तक स्कूल, स्नातक तृतीय वर्ष व स्नातकोत्तर उत्तर्राद्ध के विद्यार्थियों के लिए गाइडलाइन की पालना के साथ शुरू कर दिए थे। अब सरकार ने 8 फरवरी से कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने के निर्देश दिए है। स्नातक व स्नातकोत्तर की सभी कक्षाओं के लिए कॉलेज भी खोले जाएंगे।

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