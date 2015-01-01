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सीएलजी की बैठक:शाहाबाद थाने में हुई सीएलजी की बैठक

बारां3 घंटे पहले
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शाहाबाद क्षेत्र में त्योहारी सीजन को लेकर गुरुवार को थाना परिसर में सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें पटाखे नहीं चलाने एवं कोविड-19 को लेकर सरकारी गाइडलाइन के अनुसार दीपावली मनाने पर चर्चा की गई। थाना प्रभारी सीआई हरिप्रसाद राणा ने बताया कि कोविड-19 से बचाव के लिए जारी की गई गाइडलाइन की पालना करना सब का कर्तव्य है। मास्क लगाना जरूरी है। व्यापारियों से पटाखे नहीं बेचने की अपील की गई। बाजार में भीड़भाड़ नहीं करने व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के सुझाव दिए। व्यापारियों को दुकानों पर आने वाले ग्राहकों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करने के सुझाव दिए। आसपास स्वच्छता रखने के लिए साफ-सफाई पर जोर दिया। कस्बे की सुरक्षा को लेकर सुझाव मांगे गए। दिन व रात में गश्त करने पर जोर दिया।

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