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सर्दी बढ़ी:हवा का रुख बदलने से बादल छाए, सर्दी बढ़ी

बारां4 घंटे पहले
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जिले में बुधवार को मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया। हवा का रूख दक्षिण-पश्चिम से बदलकर पूर्व की तरफ हो गया। इससे वातावरण में गलन का अहसास बढ़ गया। जिले में बुधवार को सुबह से ही धूप खिली रही। इस दौरान सर्द हवा के चलते कड़ाके की सर्दी का अहसास बना रहा। दिन चढ़ने के साथ ही लोगों ने धूप में बैठकर सर्दी से राहत पाने के जतन किए। दिन के समय 6 से 9 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। दोपहर बाद आसमान में बादलों की आवाजाही का दौर बना रहा। मौसम में बार-बार आ रहे बदलाव से लोग सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार की चपेट में आ रहे हैं। दिन ढ़लने के बाद सर्दी का असर बढ़ रहा है, जो सुबह तक बना रहता है। दिन के समय धूप में सर्दी से राहत मिलती है, वहीं छांव में गलन का अहसास बरकरार है। सबसे ज्यादा परेशानी खुले एरिया और पहाड़ी क्षेत्र में आ रही है।

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