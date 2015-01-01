पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

तापमान में 21 डिग्री का अंतर:सुबह-शाम सर्दी का असर बढ़ा, दिन और रात के तापमान में 21 डिग्री का अंतर

बारां4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • उत्तरी भारत में बर्फबारी का असर, न्यूनतम तापमान 13 डिग्री हुआ दर्ज

उत्तरी भारत में बर्फबारी के बाद चल रही शीतलहर के कारण जिले में भी सर्दी का असर बढ़ रहा है। इसके चलते पिछले कुछ दिनों से तापमान में गिरावट बरकरार है। सुबह शाम सर्दी का असर बढ़ रहा है। शनिवार काे जिले में अधिकतम तापमान 34 डिग्री एवं न्यूनतम तापमान 13 डिग्री दर्ज किया गया। शहर समेत जिलेभर में सर्दी का असर बढ़ने से सुबह-शाम लोग गर्म कपड़ो में नजर आ रहे हैं।दिन के समय धूप में तेजी बनी रहने से होने से अभी गर्मी का अहसास हो रहा है। दिन ढलने के साथ ही सर्द हवाओं का दौर शुरु होने से सर्दी बढ़ने लगी है। जिले में दिन-रात के तापमान में अंतर भी काफी दर्ज हो रहा है। जिससे लोगाें की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है।वही मौसम विभाग के अनुसार इस साल सर्दी अधिक पड़ने का अंदेशा है। जिससे इस साल नवंबर माह में दिसंबर जैसी सर्दी पड़ रही है। इन दिनों जिले में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री दर्ज किया गया है, जो हर साल दिसंबर का तापमान होता है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें