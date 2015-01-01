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सर्दी बढ़ी न बरतें लापरवाही:सर्दी बढ़ी, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अब ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत, न बरतें लापरवाही

बारां3 घंटे पहले
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  • चिकित्सा विभाग की सलाह : मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का रखें ध्यान, जुकाम-खांसी का कराएं इलाज

जिले में सर्दी के मौसम को देखते हुए चिकित्सा विभाग की ओर से कोरोना के प्रति सतर्क व सावधान रहने की सलाह दी है।सीएमएचओ डॉ. संपतराज नागर ने कहा कि बदलते मौसम में बीमारियों का खतरा बना रहता है। वहीं इस दौरान कोरोना संक्रमण के चलते आमजन को पहले के मुकाबले ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है।डिप्टी सीएमएचओ राजेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मौसम में बदलाव आ रहा है। तापमान मे भी गिरावट होने से सर्दी बढ़ने लगी है। इस दौरान सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार आदि मौसमी बीमारियों का अंदेशा बना रहता हैं। ऐसे में आमजन किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतें।साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने व बार-बार साबुन से हाथ होने आदि गाइडलाइन की पालना करें। बच्चों और बुजुर्गों का सर्दी से बचाव के लिए विशेष सावधानी बरतें। खांसी-जुकाम या बुखार होने पर किसी भी तरह लापरवाही नहीं बरतें। तुरंत नजदीकी अस्पताल में डाॅक्टर को दिखाकर परामर्श और दवाइयां लें।

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