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कोरोना जागरूकता की शपथ:कलेक्टर ने दिलाई कोरोना जागरूकता की शपथ

बारां3 घंटे पहले
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कोरोना आपदा के तहत चल रहे कोरोना जागरूकता जन आंदोलन के कार्यक्रमों की श्रृंखला में जिला कलेक्ट्रेट के स्वागत हाल में कलेक्टर इंद्रसिंह राव ने अधिकारियों व कर्मचारियों को कोरोना जागरूकता की शपथ दिलाई। कलेक्टर राव ने शपथ के माध्यम से स्वास्थ्य मानकों की पालना करने एवं आमजन को अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के लिए जागरूक करने का संदेश दिया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

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