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निरीक्षण:कलेक्टर ने तहसील-थाने का किया निरीक्षण

बारां4 घंटे पहले
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कलेक्टर इंद्रसिंह राव ने शुक्रवार शाम शाहाबाद का दौरा कर एसडीएम कार्यालय, तहसील व थाने का निरीक्षण कर दिशा निर्देश दिए।निरीक्षण के दौरान कलेक्टर राव ने राजस्व प्रकरणों के निस्तारण, कोरोना आपदा के तहत व्यवस्थाएं, सेनेटाइजर व मास्क की व्यवस्था, संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का निस्तारण, आमजन को जागरूक करने सहित कई व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने थाने में मालखाना, रिकॉर्ड रूम सहित विभिन्न व्यवस्थाओं की जानकारी लेकर थाने में आगंतुकों के लिए गेट पर ही सेनेटाइजर की व्यवस्था रखने व मास्क अनिवार्य रूप से पहनने के नियमों की पालना संबंधी निर्देश दिए।निरीक्षण के बाद कलेक्टर राव ने रात्रि विश्राम शाहाबाद के विश्रामगृह में किया। इस अवसर पर एसडीएम राहुलकुमार महरोत्रा, डीएसपी कजोड़मल, नायब तहसीलदार गजेंद्र शर्मा सहित जिब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

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