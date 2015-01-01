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जन जागरुकता अभियान:कॉलेज के विद्यार्थियों ने मंडी परिसर में बांटे मास्क

बारां4 घंटे पहले
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  • जन जागरुकता के तहत समझाया मास्क का महत्व

शहर में स्थित ब्वॉयज कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत शनिवार को शहर की कृषि उपजमंडी परिसर में राज्य सरकार की और से संचालित कोरोना जन जागरुकता अभियान के तहत लोगों को मास्क का महत्व समझाते हुए मास्क का वितरण किया। प्राचार्य डॉ. केएम मीना ने बताया कि कोरोना देश के कोने-कोने में पैर पसार चुका है, मास्क ही कोरोना का बचाव है। वहीं राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रभारी रतिराम जाटव ने बताया कि कोरोना महामारी से बचना है तो सार्वजनिक स्थानों पर मास्क जरूर लगा के रखना होगा, दो गज की दूरी और सेनेटाइजर का इस्तेमाल जरूरी है। नो मास्क-नो एंट्री अभियान के तहत कृषि उपजमंडी में मास्क वितरण कर कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन को प्रभावी बनाया। इस दौरान एनएसएस के जिला प्रभारी दीपक कुमार, एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र मीना, चेतनप्रकाश मीना, गोपाल एवं इंद्रपाल ने भी मास्क का वितरण किया।समाजसेवी युवाओं ने किए मास्क वितरित: छबड़ा. कस्बे के युवाओं ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को मास्क व सेनेटाइजर का वितरण किया। समाजसेवी सतीश मालव व वत्सल कुमार ने बताया कि विभिन्न स्थानों से पुलिस भर्ती परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों को सेनेटाइज किया व मास्क बांटे। उन्होंने बताया कि इस छात्र सेवा के लिए पुलिस अधिकारियों ने भी इनका सहयोग किया।साप्ताहिक हाट पर दिखा कोरोना महामारी का असर: अटरू. उपखंड मुख्यालय पर लगाने वाले हाट बाजार में इस बार कोरोना महामारी का असर देखने को मिल रहा है।गौरतलब है कि जहां एक ओर पिछले वर्षों में दीपावली के हाट में उत्साह से लोग खरीदारी करते थे। मगर इस बार वैश्विक महामारी और किसानों की बर्बाद हुई फसल के कारण हाट बाजार में मंदी दिखाई दी। दीपावली का प्रमुख हाट होने के बावजूद भी खरीदारी को लेकर लोगों उत्साह नजर नहीं आया।

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