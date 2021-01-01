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शत प्रतिशत वसूली के निर्देश:बकाया राशि जमा नहीं करने पर काटेंगे कनेक्शन पिड़ावा|

बारां4 घंटे पहले
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बिजली के बिलों की वसूली के लिए डिस्कॉम एसई ने सहायक अभियंता कार्यालय में बिजली निगम के अभियंताओं व कार्मिकों की मीटिंग लेकर शत प्रतिशत वसूली के निर्देश दिए। वही बकायादारों द्वारा बकाया राशि जमा नहीं करवाने पर कनेक्शन काटने की बात कही है। एसई रामहेत मीणा ने सहायक अभियंता कार्यालय में एईएन, जेईएन, सहायक राजस्व अधिकारी व समस्त फीडर इंचार्जों की मीटिंग ली। मीटिंग मे उन्होंने कहा कि प्लानिंग बनाकर बकायादारों से वसूली की जाए। रीडिंग के दौरान ही बकायादारों को डीसी नोटिस जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि जनवरी तक क्षेत्र के सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं पर 667 लाख रुपये की राशि बकाया चल रही हैं। लेकिन बकायादार बिल जमा नही करवा रहे है। बकाया जमा नही करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने व ट्रांसफार्मर उतारने के भी निर्देश दिए।

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