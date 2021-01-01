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ट्रैक्टर रैली:कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर रैली को लेकर किया संपर्क

बारां4 घंटे पहले
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भंवरगढ़ कृषि कानूनों को लेकर चल रहे विरोध के समर्थन में किसान महापंचायत की ओर से भी पिछले 68 दिनों से विरोध किया जा रहा है। ऐसे में आंदोलन की अगली कड़ी में किसान महापंचायत की ओर से 12 फरवरी को जिला मुख्यालय पर ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जाएगा।इसको लेकर किसान महापंचायत की ओर से बुधवार को क्षेत्र के कई गांवों में किसानों की चौपाल लगाकर ग्रामीणों से संपर्क किया गया। इस दौरान किसान महापंचायत के प्रदेश संयोजक सत्यनारायणसिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से कृषि कानून लाकर किसानों को आर्थिक रूप से परेशान किया जा रहा है। देशभर के किसान बॉर्डर पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बावजूद केंद्र सरकार इन कानूनों को वापस नहीं ले रही है। इससे देशभर में किसानों में सरकार के प्रति आक्रोश है। इसके विरोध में ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। इसको लेकर तहसील के भंवरगढ, बजरंगगढ़, जलवाड़ा, सकरावदा, रामपुरिया, बिलासगढ, खंडेला, बकनपुरा, कुंडी, खल्दा, परानिया, घटटी, बांसथूनी आदि गांवों में संपर्क किया। इस दौरान कैप्टन रघुवीरसिंह, बजरंगलाल मीणा, कृष्णमुरारी नागर, जगदीशसिंह अटवाल, छीतरसिंह हाड़ा, धर्मसिंह मीणा, जमीलउद्दीन, ओमप्रकाश नागर, हरिशंकर सनोठिया, रमेश मीणा, घनश्याम मीणा, नारायण सिंह, प्रतापचंद शर्मा मौजूद थे।

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