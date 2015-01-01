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दिवाली के बोनस की मांग:कुक कम हेल्पर को मानदेय और दिवाली का बोनस दिया जाए

बारां4 घंटे पहले
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राजस्थान शिक्षक संघ युवा के संभाग प्रभारी भुवनेश मालव व जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि जिले के सरकारी स्कूलों में पोषाहार पकाने का काम करने वाली कुक कम हेल्पर को दिवाली बिना वेतन के मनानी पड़ेगी।डीईओ प्रारंभिक सीताराम मीणा ने मिड-डे-मील आयुक्तालय की और से कोविड-19 और लॉकडाउन के दौरान कुक कम हेल्पर के मानदेय के संबंध में गाइड लाइन जारी नहीं होने का हवाला देते हुए कुक कम हेल्पर के मानदेय पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। वहीं बीकानेर डीईओ प्रारंभिक ने जुलाई माह में राज्य सरकार से मौखिक आदेश का हवाला देते हुए कुक कम हेल्पर के मानदेय में किसी तरह की कटौती नहीं किए जाने का आदेश जारी किया है।सरकारी स्कूलाें में राज्य सरकार के आदेशों की अनुपालन में पोषाहार पकाया जाता है। ताकि विद्यार्थी लंच के दौरान घर पर ना जाएं और स्कूल में ही भोजन करके अध्यापन कार्य जारी रख सकें।मिड-डे-मील योजना से देहात और पिछड़े इलाके के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पोषण युक्त पोषाहार मिलता है। कुक कम हेल्पर को 12 सौ रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलता है। वहीं जुलाई माह में बीकानेर डीईओ प्रारंभिक के आदेश को देखते हुए बारां के किशनगंज ब्लॉक सहित अन्य ब्लॉक के कई स्कूलों ने कुक कम हेल्पर को स्कूलों में रोज सेवा के लिए बुलाया और पौधों में पानी डालने सहित साफ-सफाई करवाने में कुक कम हेल्पर की मदद ली। ऐसे में डीईओ प्रारंभिक के इस आदेश के बाद कुक कम हेल्पर का मानदेय को लेकर शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।जिला संरक्षक राजमल मीणा, संभाग संयोजक नरेंद्र राठौर, संभाग प्रवक्ता मनीष नागर, जिला उपाध्यक्ष राकेश नागर, किशनगंज उपशाखा अध्यक्ष योगेंद्र मीणा, बारां उपशाखा अध्यक्ष त्रिभुवन नागर, मांगरोल उपशाखा अध्यक्ष रामावतार मीणा, दिलीप मीणा आदि ने कुक कम हेल्पर को दिवाली बोनस व मानदेय देने की मांग की है।

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