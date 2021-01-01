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क्रिकेट प्रतियोगिता:रामपुरिया में क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू

बारां4 घंटे पहले
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रामपुरिया में बालाजी क्रिकेट क्लब की और से क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हुई। शुभारंभ सरपंच अर्जुन सिंह व पूर्व जनपद रणजीत सिंह ने किया। इस प्रतियोगिता में आसपास के कई गांवों की टीम भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार सरपंच व द्वितीय पुरस्कार उपसरपंच दानू सिंह द्वारा दिया जाएगा। इस दौरान ग्रामीण मौजूद रहे।

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