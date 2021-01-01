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क्रिकेट प्रतियोगिता:पनवाड़ में 7 से शुरू होगी क्रिकेट प्रतियोगिता

बारां4 घंटे पहले
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कस्बे के सीनियर उच्च माध्यमिक स्कूल के बड़े खेल मैदान पर 7 फरवरी से क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू होगी। जिसमें प्रथम पुरस्कार 51,000 और द्वितीय पुरस्कार 25 हजार रुपए है। क्रिकेट प्रतियोगिता के अध्यक्ष विनोद नागर, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह हाड़ा, कोषाध्यक्ष चेतन राठौर, उप कोषाध्यक्ष लवकुश सुमन, महावीर राठोर सहित कार्यकारिणी के सदस्यों ने बताया कि 7 फरवरी से सीनियर उच्च माध्यमिक स्कूल के बड़े खेल मैदान पर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन होगा। जिसके मुख्य अतिथि पनवाड़ सरपंच देवराज सिंह सोलंकी होंगे।

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