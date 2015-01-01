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हिंदी प्रचारिणी भवन:प्रदर्शनी में उमड़ रही खरीदारों की भीड़

बारां2 घंटे पहले
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  • कारीगरी से निर्मित सामग्री उपलब्ध

शहर में पहली बार हिंदी प्रचारिणी भवन में चल रही प्रदर्शनी में शहरवासियों के लिए कई तरह की कारीगरी से निर्मित सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख का पशमीना शाॅल, साड़ी, स्टॉक सूट, कश्मीरी वर्किंग में बैक कवर, हैंड वर्क, सूट पीस, हैंड वर्क साड़ियों में जारजेट, कैप पशमीना साड़ी, मनभरी सिल्क साड़ी, लेडिज कश्मीरी कोट, जैकेट, उत्तरप्रदेश की स्पेशल प्योर खादी की शर्ट, कुर्ता, जैकेट, बनारस की सिल्क साड़ी, सूट पीस, बनारसी चुन्नी, गुजरात का इब्रॉयडरी बैग, पर्स, पानीपत का शॉपिंग बैग आदि उपलब्ध हैं। प्रदर्शनी में दिनाेंदिन महिलाअों की भीड़ बढ़ती जा रही है।

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